Вместо бутербродов с колбасой приготовьте сэндвичи с авокадо и яйцом

Предлагаем вам попробовать идеальный завтрак — сэндвич с авокадо и яйцом! Это простой и вкусный рецепт, который добавит энергии и здоровья на весь день.
Ингредиенты:
— 2 ломтика цельнозернового или ржаного хлеба
— 1 авокадо
— 2 яйца
— 2 помидора
— горсть салатных листьев
— 1 столовая ложка лимонного сока
— соль и перец по вкусу
Приготовление:
1. Начните с приготовления ингредиентов для завтрака с авокадо и яйцом. Промойте и обсушите горсть салатных листьев. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и выньте мякоть ложкой. Нарежьте помидоры на тонкие кружки.
2. Подсушите ломтики хлеба на гриле или в сковороде до золотистой корочки. Оставьте хлеб в стороне.
3. В горячей сковороде разбейте яйца и обжарьте их до желаемой степени готовности.
4. В миске смешайте пюре из авокадо с лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу.
5. Нанесите пасту из авокадо на каждый ломтик хлеба. Затем выложите салатные листья на одну половинку хлеба, а сверху поместите ломтики помидоров. Наконец, положите обжаренные яйца и закройте сэндвич вторым ломтиком хлеба.
6. Ваш завтрак с авокадо и яйцом готов к подаче!
Наслаждайтесь вкусом и текстурой сэндвича, и зарядитесь энергией на весь день. Не забывайте экспериментировать с этим рецептом, добавляя свои любимые ингредиенты или пробуя разные виды хлеба. Приятного аппетита и хорошего дня!
Источник: "Меню недели"
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.