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Вместо бутербродов с колбасой приготовьте сэндвичи с авокадо и яйцом

Сэндвич с авокадо и яйцом: полезная замена утренним бутербродам с колбасой

1:40
Еда

Предлагаем вам попробовать идеальный завтрак — сэндвич с авокадо и яйцом! Это простой и вкусный рецепт, который добавит энергии и здоровья на весь день.

Сэндвич с авокадо и яйцом: полезная замена утренним бутербродам с колбасой
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты:

— 2 ломтика цельнозернового или ржаного хлеба

— 1 авокадо

— 2 яйца

— 2 помидора

— горсть салатных листьев

— 1 столовая ложка лимонного сока

— соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Начните с приготовления ингредиентов для завтрака с авокадо и яйцом. Промойте и обсушите горсть салатных листьев. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и выньте мякоть ложкой. Нарежьте помидоры на тонкие кружки.

2. Подсушите ломтики хлеба на гриле или в сковороде до золотистой корочки. Оставьте хлеб в стороне.

3. В горячей сковороде разбейте яйца и обжарьте их до желаемой степени готовности.

4. В миске смешайте пюре из авокадо с лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу.

5. Нанесите пасту из авокадо на каждый ломтик хлеба. Затем выложите салатные листья на одну половинку хлеба, а сверху поместите ломтики помидоров. Наконец, положите обжаренные яйца и закройте сэндвич вторым ломтиком хлеба.

6. Ваш завтрак с авокадо и яйцом готов к подаче!

Наслаждайтесь вкусом и текстурой сэндвича, и зарядитесь энергией на весь день. Не забывайте экспериментировать с этим рецептом, добавляя свои любимые ингредиенты или пробуя разные виды хлеба. Приятного аппетита и хорошего дня!

Источник: "Меню недели"

Вкусный Тост с авокадо и яйцом. Горячий бутерброд с авокадо на завтрак, Глазунья с авокадо на хлеб
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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