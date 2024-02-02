Приготовьте конфеты из 2 ингредиентов: они такие вкусные, что на магазинные больше не взглянете

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Простые конфеты из двух ингредиентов вкуснее магазинных

0:44
Еда

Магазинные конфеты зачастую содержат консерванты и искусственные красители. Попробуйте порадовать домочадцев простыми домашними сладостями. Рецепт данных конфет опубликовала группа В Контакте "Рецепты от Шеф-повара".

Простые конфеты из двух ингредиентов вкуснее магазинных
Фото: Own work by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 100 миллилитров молока,
  • 300 г сахара.

Приготовление:

1. Возьмите сковороду с толстым дном, соедините в ней молоко и сахар. Варите всё на среднем огне, не переставая помешивать. Лучше взять деревянную ложку. Масса начнёт бурлить и пениться.

2. После загустения смеси разлейте её в силиконовые формы. Если хотите, украсьте орехами.

3. Остудите конфеты и извлеките из формы.

Молочные конфеты. Простой и быстрый рецепт.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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