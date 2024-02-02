Приготовьте конфеты из 2 ингредиентов: они такие вкусные, что на магазинные больше не взглянете

Простые конфеты из двух ингредиентов вкуснее магазинных

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Магазинные конфеты зачастую содержат консерванты и искусственные красители. Попробуйте порадовать домочадцев простыми домашними сладостями. Рецепт данных конфет опубликовала группа В Контакте "Рецепты от Шеф-повара".

Фото: Own work by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

100 миллилитров молока,

300 г сахара.

Приготовление:

1. Возьмите сковороду с толстым дном, соедините в ней молоко и сахар. Варите всё на среднем огне, не переставая помешивать. Лучше взять деревянную ложку. Масса начнёт бурлить и пениться.

2. После загустения смеси разлейте её в силиконовые формы. Если хотите, украсьте орехами.

3. Остудите конфеты и извлеките из формы.