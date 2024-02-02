Приготовьте конфеты из 2 ингредиентов: они такие вкусные, что на магазинные больше не взглянете

Магазинные конфеты зачастую содержат консерванты и искусственные красители. Попробуйте порадовать домочадцев простыми домашними сладостями. Рецепт данных конфет опубликовала группа В Контакте "Рецепты от Шеф-повара".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Возьмите сковороду с толстым дном, соедините в ней молоко и сахар. Варите всё на среднем огне, не переставая помешивать. Лучше взять деревянную ложку. Масса начнёт бурлить и пениться.
2. После загустения смеси разлейте её в силиконовые формы. Если хотите, украсьте орехами.
3. Остудите конфеты и извлеките из формы.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.