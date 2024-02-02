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Эта простая заправка с киви придаст вашим салатам интересный вкус: рецепт раскрыл шеф-повар Мосин

Простая заправка с киви дополнит ваши салаты

0:49
Еда

Эта простая заправка с киви отлично дополнит зелёные салаты с сыром, вяленым мясом, ягодами, авокадо. Рецепт предложил шеф-повар в группе В Контакте "Шеф-повар Григорий Мосин".

Простая заправка с киви дополнит ваши салаты
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

  • 1 киви,
  • 2 чайные ложки сахара,
  • 30 г оливкового нерафинированного масла,
  • 40 г рафинированного растительного масла,
  • половина чайной ложки соли,
  • две столовые ложки белого винного или яблочного уксуса.

Приготовление:

1. Киви измельчите в чаше блендера.

2. Возьмите миску, переложите туда фруктовое пюре, положите к фрукту сахар.

3. Добавьте в пюре масло (оба вида).

4. Положите к пюре уксус. Всё хорошо перемешайте.

Вкусная заправка готова.

Подписчица прислала невероятный рецепт. Соус из киви
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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