Эта простая заправка с киви придаст вашим салатам интересный вкус: рецепт раскрыл шеф-повар Мосин

Простая заправка с киви дополнит ваши салаты

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта простая заправка с киви отлично дополнит зелёные салаты с сыром, вяленым мясом, ягодами, авокадо. Рецепт предложил шеф-повар в группе В Контакте "Шеф-повар Григорий Мосин".

Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

1 киви,

2 чайные ложки сахара,

30 г оливкового нерафинированного масла,

40 г рафинированного растительного масла,

половина чайной ложки соли,

две столовые ложки белого винного или яблочного уксуса.

Приготовление:

1. Киви измельчите в чаше блендера.

2. Возьмите миску, переложите туда фруктовое пюре, положите к фрукту сахар.

3. Добавьте в пюре масло (оба вида).

4. Положите к пюре уксус. Всё хорошо перемешайте.

Вкусная заправка готова.