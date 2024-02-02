Эта простая заправка с киви придаст вашим салатам интересный вкус: рецепт раскрыл шеф-повар Мосин

Эта простая заправка с киви отлично дополнит зелёные салаты с сыром, вяленым мясом, ягодами, авокадо. Рецепт предложил шеф-повар в группе В Контакте "Шеф-повар Григорий Мосин".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Киви измельчите в чаше блендера.
2. Возьмите миску, переложите туда фруктовое пюре, положите к фрукту сахар.
3. Добавьте в пюре масло (оба вида).
4. Положите к пюре уксус. Всё хорошо перемешайте.
Вкусная заправка готова.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.