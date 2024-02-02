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Аппетитная картошка в духовке по рецепту шеф-повара пойдёт "на ура"

Картошка в духовке с пармезаном

1:05
Еда

Эта аппетитная картошка — идеально блюдо выходного дня. Она готовится быстро. Рецептом поделилась группа В Контакте "Рецепты Шефа Ивлева".

Картошка в духовке с пармезаном
Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты:

  • 1 кг картошки,
  • 4-5 ст. л. оливкового масла,
  • сушёный чеснок по вкусу,
  • 1 ч. л. паприки
  • соль, перец и специи по вкусу
  • 50 г пармезана.

Приготовление:

1. Очищенный картофель нарежьте на крупные дольки.

2. Возьмите ёмкость и соедините в ней оливковое масло с сушёным чесноком, паприкой, солью. перцем, специями, перцем.

3. Посыпьте картошку приправами, хорошенько перемешайте.

4. В разогретую до 200 градусов отправьте картошку на противне, застеленным бумагой для выпечки.

5. Выпекайте около 40 минут, пока блюдо не покроется золотистой корочкой. Периодически следует помешивать картошку, чтобы она пропеклась равномерно.

6. Готовое блюдо посыпьте тёртым пармезаном.

Картофель в духовке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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