Аппетитная картошка в духовке по рецепту шеф-повара пойдёт "на ура"

Эта аппетитная картошка — идеально блюдо выходного дня. Она готовится быстро. Рецептом поделилась группа В Контакте "Рецепты Шефа Ивлева".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Очищенный картофель нарежьте на крупные дольки.
2. Возьмите ёмкость и соедините в ней оливковое масло с сушёным чесноком, паприкой, солью. перцем, специями, перцем.
3. Посыпьте картошку приправами, хорошенько перемешайте.
4. В разогретую до 200 градусов отправьте картошку на противне, застеленным бумагой для выпечки.
5. Выпекайте около 40 минут, пока блюдо не покроется золотистой корочкой. Периодически следует помешивать картошку, чтобы она пропеклась равномерно.
6. Готовое блюдо посыпьте тёртым пармезаном.
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