Быстрый суп с фрикадельками накормит всю семью: такой вкусный, что захочется добавки

Аппетитный суп с фрикадельками выручит, когда нужен быстрый обед

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте быстрый и простой обед — суп с фрикадельками. Рецепт предложил Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Own work by GeoTrinity is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты для фрикаделек:

500 г говяжьего фарша,

1 луковица,

соль, перец, паприка, сушёная петрушка по вкусу.

Ингредиенты для супа:

1 луковица,

1 морковь,

1 болгарский перец,

1 томат

3-4 картошки,

100 г риса,

соль, сушёный чеснок и паприка по вкусу,

зелень.

Ингредиенты:

1. Сформируйте фрикадельки: фарш смешайте с луком и специями. Поставьте кастрюлю с толстым дном на огонь. Фрикадельки поджарьте на небольшом количестве подсолнечного масла несколько минут.

2. Через некоторое время положите лук и морковь, тушите до мягкости овощей. Затем добавьте перец и помидор, обжаривайте ещё 3-5 минут. Посыпьте специями, добавьте картошку и рис.

3. Смесь залейте водой и готовьте, пока не сварятся рис и картошка. Добавьте зелень после готовности супа.