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Быстрый суп с фрикадельками накормит всю семью: такой вкусный, что захочется добавки

Аппетитный суп с фрикадельками выручит, когда нужен быстрый обед

1:10
Еда

Приготовьте быстрый и простой обед — суп с фрикадельками. Рецепт предложил Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Аппетитный суп с фрикадельками выручит, когда нужен быстрый обед
Фото: Own work by GeoTrinity is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты для фрикаделек:

  • 500 г говяжьего фарша,
  • 1 луковица,
  • соль, перец, паприка, сушёная петрушка по вкусу.

Ингредиенты для супа:

  • 1 луковица,
  • 1 морковь,
  • 1 болгарский перец,
  • 1 томат
  • 3-4 картошки,
  • 100 г риса,
  • соль, сушёный чеснок и паприка по вкусу,
  • зелень.

Ингредиенты:

1. Сформируйте фрикадельки: фарш смешайте с луком и специями. Поставьте кастрюлю с толстым дном на огонь. Фрикадельки поджарьте на небольшом количестве подсолнечного масла несколько минут.

2. Через некоторое время положите лук и морковь, тушите до мягкости овощей. Затем добавьте перец и помидор, обжаривайте ещё 3-5 минут. Посыпьте специями, добавьте картошку и рис.

3. Смесь залейте водой и готовьте, пока не сварятся рис и картошка. Добавьте зелень после готовности супа.

Вкусный СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ за 30 минут. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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