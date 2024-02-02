Быстрый суп с фрикадельками накормит всю семью: такой вкусный, что захочется добавки

Приготовьте быстрый и простой обед — суп с фрикадельками. Рецепт предложил Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты для фрикаделек:
Ингредиенты для супа:
Ингредиенты:
1. Сформируйте фрикадельки: фарш смешайте с луком и специями. Поставьте кастрюлю с толстым дном на огонь. Фрикадельки поджарьте на небольшом количестве подсолнечного масла несколько минут.
2. Через некоторое время положите лук и морковь, тушите до мягкости овощей. Затем добавьте перец и помидор, обжаривайте ещё 3-5 минут. Посыпьте специями, добавьте картошку и рис.
3. Смесь залейте водой и готовьте, пока не сварятся рис и картошка. Добавьте зелень после готовности супа.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.