Не овсяная, не рисовая, не манная: попробуйте эту сытную кашу — удивит вкусом

Эта вкусная каша из перловой крупы очень полезная и сытная. Приготовьте её вместо привычной овсяной.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Крупу промойте, пока вода не станет прозрачной. Замочите в чистой воде на ночь.
2. Очищенную от кожуры тыкву нарежьте на кусочки.
3. Выложите кусочки на застеленную пергаментом форму для выпекания, смажьте её маслом. Выпекайте тыкву до мягкости, затем остудите.
4. С перловки слейте воду и залейте её тремя стаканами воды. Доведите до кипения. Добавьте соль и варите около часа.
5. Промойте изюм и положите его к перловке в середине варки.
6. За семь минут до окончания варки положите тыкву.
7. После окончания варки каши оберните кастрюлю полотенцем и оставьте на пару часов. Вкусная и сытная каша готова.
Источник: edimdoma. ru
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