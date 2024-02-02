Лучший способ согреться зимой — приготовить индийский имбирный напиток

Имбирный напиток: согрейтесь зимой по-индийски

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда наступает холодная зима, мы все стремимся найти способы согреться и спрятаться от холода. Имбирный напиток — это прекрасный выбор для тех, кто желает согреться по-индийски. Мы делимся с вами вариантом этого теплого и ароматного напитка.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 1 лимон

— 1 свежий имбирь

— 1 столовая ложка меда

— Анис (бадьян) — по вкусу

— 1 стакан кипятка

Приготовление

Начните с нарезания свежего имбиря на тонкие дольки и поместите их в большой стакан. Затем добавьте немного свежего лимонного сока для яркости вкуса.

Если вы хотите придать напитку особую ноту, можете добавить анис или корицу. Залейте все кипятком и накройте, чтобы ингредиенты настоялись в течение 10-15 минут.

После этого добавьте мед по вкусу, но помните, что лучше не добавлять мед сразу, поскольку он теряет свои полезные свойства при высокой температуре.

Вы можете выбрать кружку с крышкой или термос для приготовления и хранения этого восхитительного напитка. Просто налейте горячий напиток и наслаждайтесь ароматом и теплом имбиря, лимона и меда, которые согреют ваши тело и душу в холодные зимние дни.

Источник: Eda. ru