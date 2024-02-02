Чизкейк с персиками: нежный и лёгкий, готовится без духовки

Чизкейк с персиками: изысканный десерт без выпечки

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Чизкейк с персиками — это изысканный десерт, который готовится без использования духовки. От такой вкуснятины вряд ли кто-то откажется!

Фото: openverse.org by 1la is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 400 г печенья "Юбилейное"

— 200 г сливочного масла

— 200 г творога

— 400 г 30%-ых сливок

— 100 г сахара

— По вкусу ванилина

— 30 г желатина

— 57 консервированных персиков

Инструкция по приготовлению:

1. Разведите 15 г желатина в указанном на упаковке количестве воды и оставьте на 30 минут для набухания. От персиков (1 банки) слейте сироп и замочите оставшийся желатин в сиропе.

2. Разомните печенье в мелкую крошку и смешайте с размягченным сливочным маслом, хорошо перемешайте. Выложите смесь в форму, распределите по дну и хорошо утрамбуйте. Поставьте в холодильник, пока готовится творожная часть чизкейка.

3. Размешайте желатин из 1 стакана так, чтобы он не лип к ложке и дну посуды. Поставьте на огонь и нагревайте, не доводя до кипения, постоянно помешивая, до полного растворения желатина. Остудите до теплого состояния.

4. Смешайте сахар, сливки и щепотку ванилина и взбейте, пока сахар полностью не растворится. Добавьте творог и хорошо перемешайте до получения однородной массы. Добавьте остывший желатин и хорошо перемешайте.

5. Залейте творожную смесь на печенье в форме и поставьте чизкейк в холодильник на 1-2 часа, чтобы он застыл.

6. Нагрейте сироп с желатином из персиков на огне, помешивая, пока желатин полностью не растворится. Остудите.

7. Нарежьте персики на дольки и выложите их на застывший чизкейк. Постепенно залейте персики остывшим желатиновым сиропом и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Совет: Рекомендуется использовать разъемную форму для приготовления чизкейка, так как его будет легче извлечь из формы. А резать холодный чизкейк, если он находится в обычной форме, может быть затруднительно.

Источник: Eda. ru