Куриная печень в сметане: всегда нежная, очень быстро готовится

Куриная печень в сметане: особенно вкусно с картофельным пюре или рисом на гарнир

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная печень, тушённая в сметане, это простое и очень вкусное второе блюдо. Куриная печень в сметане хороша с любым гарниром, особенно удачное сочетание — с рисом или картофельным пюре.

Фото: openverse.org by adactio is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

600 г куриной печени;

500 г сметаны (15% или 20%);

20 г сливочного масла;

1 луковица;

соль, чёрный молотый перец.

Приготовление

1. Печень заранее можно оставить в молоке на полчаса для нежности, но это не обязательно. Печень промойте и нарежьте на некрупные кусочки.

2. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сливочном масле.

3. Положите к луку на сковороде печень и жарьте 5-7 минут. Посолите, поперчите.

4. Добавьте сметану и тушите примерно 10 минут на несильном огне.

Готовую куриную печень в сметане подавайте с картофельным пюре или рисом.

Источник: Eda.ru