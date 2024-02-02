Куриная печень в сметане: всегда нежная, очень быстро готовится

Куриная печень, тушённая в сметане, это простое и очень вкусное второе блюдо. Куриная печень в сметане хороша с любым гарниром, особенно удачное сочетание — с рисом или картофельным пюре.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Печень заранее можно оставить в молоке на полчаса для нежности, но это не обязательно. Печень промойте и нарежьте на некрупные кусочки.
2. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сливочном масле.
3. Положите к луку на сковороде печень и жарьте 5-7 минут. Посолите, поперчите.
4. Добавьте сметану и тушите примерно 10 минут на несильном огне.
Готовую куриную печень в сметане подавайте с картофельным пюре или рисом.
Источник: Eda.ru
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