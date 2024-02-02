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Куриная печень в сметане: всегда нежная, очень быстро готовится

Куриная печень в сметане: особенно вкусно с картофельным пюре или рисом на гарнир

1:00
Еда

Куриная печень, тушённая в сметане, это простое и очень вкусное второе блюдо. Куриная печень в сметане хороша с любым гарниром, особенно удачное сочетание — с рисом или картофельным пюре.

Куриная печень в сметане: особенно вкусно с картофельным пюре или рисом на гарнир
Фото: openverse.org by adactio is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 600 г куриной печени;
  • 500 г сметаны (15% или 20%);
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 луковица;
  • соль, чёрный молотый перец.

Приготовление

1. Печень заранее можно оставить в молоке на полчаса для нежности, но это не обязательно. Печень промойте и нарежьте на некрупные кусочки.

2. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сливочном масле.

3. Положите к луку на сковороде печень и жарьте 5-7 минут. Посолите, поперчите.

4. Добавьте сметану и тушите примерно 10 минут на несильном огне.

Готовую куриную печень в сметане подавайте с картофельным пюре или рисом.

Источник: Eda.ru

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ В СМЕТАНЕ и без муки. Буквально тает во рту! Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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