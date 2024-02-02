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Волшебные десертные бутерброды для воскресного завтрака: со сладкими грушами и сыром Бри

Шикарные сладкие бутерброды с грушами и сыром Бри: можно подать на завтрак или к чаю

2:30
Еда

Для приготовления этого сладкого завтрака необходимо заранее подготовить заготовку, а затем запечь ее в духовке утром. Такой прекрасный завтрак можно сделать в выходной день утром, когда не нужно никуда спешить, и можно не торопясь насладиться эти чудесным лакомством.

Шикарные сладкие бутерброды с грушами и сыром Бри: можно подать на завтрак или к чаю
Фото: openverse.org by kimberlykv is licensed under CC BY 2.0.

Заготовка состоит из ломтиков груши, толстых ломтиков французского хлеба, ломтиков сыра Бри, взбитых яиц, сахара, молока, розмарина и ванильного экстракта.

Вот подробный рецепт на 8 порций:

— Груши (чищеные и тонко нарезанные) — 3 стакана

— Ломтики французского хлеба, нарезанные толщиной в 1 см — 14 штук

— Сыр Бри (нарезанный тонкими ломтиками) — 230 г

— Молотая корица — 1 чайная ложка

— Яйца — 3 штуки

— Коричневый сахар — 2 столовые ложки

— Рубленый розмарин — ½ чайной ложки

— Сливочное масло — 2 столовые ложки

— Растопленное сливочное масло — 2 столовые ложки

— Белый сахар — 3 столовые ложки

— Молоко — 2,5 стакана

— Ванильный экстракт — 1 столовая ложка

— Соль

Инструкция по приготовлению:

1. Смажьте большую жаропрочную форму с высокими краями сливочным маслом. В большой сковороде растопите 2 столовые ложки сливочного масла, положите ломтики груш, посыпьте их сахаром и розмарином. Жарьте около 4-5 минут, пока груши не станут немного мягкими.

2. Вложите 7 ломтиков хлеба в приготовленную форму, наложите на них обжаренные груши, затем выложите ломтики сыра сверху и закройте оставшимися ломтиками хлеба. Смажьте верхний слой хлеба растопленным сливочным маслом. В миске смешайте белый сахар и корицу, посыпьте смесью бутерброды. В отдельной миске соедините яйца, молоко, ванильный экстракт и щепотку соли, немного взбейте вилкой или венчиком. Залейте этой смесью бутерброды в форме, накройте ее и оставьте на ночь в холодильник.

3. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите форму с бутербродами в духовку и запекайте около 40 минут, пока она не приобретет золотистый цвет.

Перед подачей дайте запеканке настояться при комнатной температуре около 10 минут, затем нарежьте на порционные кусочки. Готовый завтрак можно полить любимым сиропом и подавать с фруктами по желанию. Приятного аппетита!

Источник: RussianFood. com

Тарт с грушей и сыром Камамбер. Шедевр французской кухни! Быстрый рецепт.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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