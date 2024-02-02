Куриные ножки в томатно-сметанном соусе: просто тают во рту!

Куриные ножки в томатно-сметанном соусе: вкуснейшее блюдо венгерской кухни

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные голени, приготовленные по-венгерски в кремовом соусе, представляют собой приятное сочетание нежного куриного мяса и аппетитного соуса из томата и сметаны. Именно эти ингредиенты в соусе обеспечивают мясу изысканную сочность и насыщенный аромат. А добавление паприки придает блюду яркий цвет и легкую пряность.

Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления этого блюда на 5 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 500 г куриных голеней

— 100 грамм помидор

— 60 грамм репчатого лука

— 3-4 зубчика чеснока

— 200 г томатного пюре

— 90 г сметаны

— 2 ч. л. молотой паприки

— 1 ст. л. муки

— соль — по вкусу

— щепотка чёрного молотого перца

— 2 ст. л. растительного масла

— 30 г сливочного масла

— 2-3 веточки свежей петрушки

Приготовление:

1. Начните с промывания и просушки куриных голеней. Посолите и поперчите их по вкусу.

2. Разогрейте растительное и сливочное масло на сковороде и обжарьте голени по 3-4 минуты с каждой стороны до получения золотистой корочки. Переложите обжаренные голени на тарелку.

3. Нарежьте репчатый лук и чеснок очень мелко. Удалите плодоножку у помидоров и нарежьте их кубиками.

4. В той же сковороде обжарьте лук, чеснок и помидоры на среднем огне в течение 5-6 минут, помешивая.

5. Добавьте в сковороду паприку и обжарьте еще 2 минуты.

6. Посыпьте овощную смесь мукой, перемешайте и готовьте еще 1 минуту, помешивая.

7. Влейте томатное пюре и добавьте соль по вкусу. Перемешайте, чтобы получился однородный соус, и доведите до кипения.

8. Верните обжаренные голени в соус, убедившись, что они хорошо пропитаны. Тушите на небольшом огне под крышкой в течение 20 минут.

9. Переверните голени и тушите еще 10 минут под крышкой. Затем переложите голени на тарелку.

10. Добавьте в соус сметану, хорошо перемешайте. Верните голени в сковороду и тушите еще 3 минуты после закипания.

11. Нарежьте свежую петрушку и добавьте в соус. Перемешайте и уберите сковороду с огня.

12. Куриные голени, тушённые в томатно-сметанном соусе, можно подавать. Приятного аппетита!

Источник: RussianFood. com