Куриные ножки в томатно-сметанном соусе: просто тают во рту!

Куриные голени, приготовленные по-венгерски в кремовом соусе, представляют собой приятное сочетание нежного куриного мяса и аппетитного соуса из томата и сметаны. Именно эти ингредиенты в соусе обеспечивают мясу изысканную сочность и насыщенный аромат. А добавление паприки придает блюду яркий цвет и легкую пряность.
Для приготовления этого блюда на 5 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 500 г куриных голеней
— 100 грамм помидор
— 60 грамм репчатого лука
— 3-4 зубчика чеснока
— 200 г томатного пюре
— 90 г сметаны
— 2 ч. л. молотой паприки
— 1 ст. л. муки
— соль — по вкусу
— щепотка чёрного молотого перца
— 2 ст. л. растительного масла
— 30 г сливочного масла
— 2-3 веточки свежей петрушки
Приготовление:
1. Начните с промывания и просушки куриных голеней. Посолите и поперчите их по вкусу.
2. Разогрейте растительное и сливочное масло на сковороде и обжарьте голени по 3-4 минуты с каждой стороны до получения золотистой корочки. Переложите обжаренные голени на тарелку.
3. Нарежьте репчатый лук и чеснок очень мелко. Удалите плодоножку у помидоров и нарежьте их кубиками.
4. В той же сковороде обжарьте лук, чеснок и помидоры на среднем огне в течение 5-6 минут, помешивая.
5. Добавьте в сковороду паприку и обжарьте еще 2 минуты.
6. Посыпьте овощную смесь мукой, перемешайте и готовьте еще 1 минуту, помешивая.
7. Влейте томатное пюре и добавьте соль по вкусу. Перемешайте, чтобы получился однородный соус, и доведите до кипения.
8. Верните обжаренные голени в соус, убедившись, что они хорошо пропитаны. Тушите на небольшом огне под крышкой в течение 20 минут.
9. Переверните голени и тушите еще 10 минут под крышкой. Затем переложите голени на тарелку.
10. Добавьте в соус сметану, хорошо перемешайте. Верните голени в сковороду и тушите еще 3 минуты после закипания.
11. Нарежьте свежую петрушку и добавьте в соус. Перемешайте и уберите сковороду с огня.
12. Куриные голени, тушённые в томатно-сметанном соусе, можно подавать. Приятного аппетита!
Источник: RussianFood. com
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.