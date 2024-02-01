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Опытные хозяйки подсказали 2 способа, как очистить от застарелого нагара жирный противень

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Еда

Очистка жирного противня от застарелого нагара — задача не из легких.

Опытные хозяйки подсказали 2 способа, как очистить от застарелого нагара жирный противень
Фото: pxfuel. com by Unknown author is licensed under public domain

Проблема заключается в том, что использование абразивных средств нежелательно, так как они могут повредить поверхность противня, будь то нержавеющая сталь или стекло, в поисках идеальной чистоты.

Однако, существует эффективный и безопасный способ — лимонная кислота.

Для начала, налейте несколько ложек лимонной кислоты в горячую воду и погрузите противень в этот раствор минимум на час. Лимонная кислота поможет откислить застарелый нагар, делая его легко удаляемым губкой для мытья посуды.

Есть еще один хитрый метод — использовать монетку для очистки.

Просто пройдитесь монеткой по поверхности противня, собирая за собой грязь. Этот способ требует немного больше времени, но зато не требует использования воды или химии, что делает его безопасным и экологичным.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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