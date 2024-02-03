Вкуснейший имбирный лимонад подарит витамины и энергию

Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкуснейший имбирный лимонад взбодрит и подарит витамины. Готовить его очень просто.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

200 г корня имбиря,

2 лимона,

2,5 литра питьевой воды,

4 столовые ложки мёда,

2-3 столовые ложки сахара,

лёд по вкусу.

Приготовление:

1. Натрите корень имбиря на мелкой тёрке.

2. Поставьте на огонь кастрюлю с одним литром воды. Положите в неё имбирь.

3. Цедру натрите, положите к имбирю.

4. В воду добавьте сахар. Доведите смесь до кипения, выключите. Остудите полностью.

5. Положите мёд и лимонный сок.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"