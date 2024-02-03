Вкуснейший имбирный лимонад подарит витамины и энергию

Вкуснейший имбирный лимонад взбодрит и подарит витамины. Готовить его очень просто.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Натрите корень имбиря на мелкой тёрке.
2. Поставьте на огонь кастрюлю с одним литром воды. Положите в неё имбирь.
3. Цедру натрите, положите к имбирю.
4. В воду добавьте сахар. Доведите смесь до кипения, выключите. Остудите полностью.
5. Положите мёд и лимонный сок.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.