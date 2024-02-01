Нежнейший яблочный пудинг просто тает во рту: понравится детям и взрослым

Разнообразьте ваш завтрак, приготовив этот яблочный пудинг. Он получается нежным и просто тает во рту.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Очистите яблоко от кожуры и семян. Натрите на крупной тёрке.
2. Соедините натёртое яблоко с яйцом, крупой, сметаной, сахаром, всё перемешайте.
3. В смазанную сливочным маслом выложите смесь. Сверьте посыпьте сухари. Выпекайте при 180 градусах около 15-20 минут.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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