Нежнейший яблочный пудинг просто тает во рту: понравится детям и взрослым

Вкуснейший яблочный пудинг без муки

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Разнообразьте ваш завтрак, приготовив этот яблочный пудинг. Он получается нежным и просто тает во рту.

Фото: Own work by Storye book is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

1 яблоко,

1 чайная ложка манной крупы,

1 чайная ложка сахара,

немного панировочных сухарей,

1 яйцо,

1 столовая ложка детского порошка,

сливочное масло для смазывания формы.

Приготовление:

1. Очистите яблоко от кожуры и семян. Натрите на крупной тёрке.

2. Соедините натёртое яблоко с яйцом, крупой, сметаной, сахаром, всё перемешайте.

3. В смазанную сливочным маслом выложите смесь. Сверьте посыпьте сухари. Выпекайте при 180 градусах около 15-20 минут.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"