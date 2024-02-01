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Опытные повара поделились секретом, в каком порядке надо обжаривать овощи для супа: вкуснятина

1:30
Еда

Некоторые предпочитают просто варить овощные компоненты для супа, в то время как другие предпочитают обжарку. Обжарка особенно подходит для тех, кто ценит блюда с ярким, насыщенным вкусом, в то время как варка овощей больше подходит для легких диетических супов.

Опытные повара поделились секретом, в каком порядке надо обжаривать овощи для супа: вкуснятина
Фото: commons.wikimedia. org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Однако независимо от выбранного метода приготовления, чтобы блюдо понравилось всем домашним, оно должно быть безупречным.

Правильный способ обжаривания овощей

Подготовка сковороды и масла:

  • Нагрейте сковороду на плите и добавьте достаточное количество масла. Важно, чтобы масла было достаточно, чтобы овощи не сгорели, но и не слишком много, чтобы они не стали жирными.
  • Растительное масло должно быть нейтральным, без горечи или резкого аромата.

Порядок обжаривания овощей:

  • Начните с обжаривания моркови, а не лука. Поджаривайте морковь в сковороде несколько минут, прежде чем добавлять лук.
  • Если вы хотите добавить в суп легкий томатный оттенок, добавьте помидор после обжаривания лука. Помидоры должны быть предварительно бланшированы и разрезаны на кусочки.
  • Продолжайте обжаривать овощи вместе около 4 минут, чтобы добиться хорошего обжаривания, когда вода испарится, но овощи не подгорят.

Добавление в суп:

  • Когда овощи хорошо прожарены, добавьте их в суп, чтобы придать блюду дополнительный вкус и аромат.

Следуя этим шагам, вы сможете приготовить обжарку овощей для супа, которая придаст вашему блюду более яркий и насыщенный вкус.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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