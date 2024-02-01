Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

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Хотя обычно на этот процесс уходит не менее 30 минут, существуют кулинарные хитрости, позволяющие быстро мариновать лук всего за пару минут, не включая время на его очистку.

Ингредиенты:

1 крупная луковица или две среднего размера (подходит как фиолетовый, так и белый лук);

2 столовые ложки 9%-ного уксуса;

1 чайная ложка сахара;

1 столовая ложка крупной соли;

1 стакан кипятка;

Лед;

Специи.

Приготовление:

Подготовьте две миски — в одну насыпьте лед, а в другую налейте кипяток. Очистите и нарежьте лук (кольцами, полукольцами или мелкими кубиками). Положите нарезанный лук в миску с кипятком и оставьте его там на минуту. Слейте воду и переложите лук в миску с льдом, подождите еще одну минуту. Уберите лед и добавьте уксус, соль, сахар и любимые специи. Благодаря этой методике, лук маринуется быстро, обладает насыщенным вкусом без горчинки, а также приобретает ароматную и характерную кислинку.

Приятного аппетита!