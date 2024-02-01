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Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

1:15
Еда

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Фото: commons.wikimedia. org by Ymsarade is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Хотя обычно на этот процесс уходит не менее 30 минут, существуют кулинарные хитрости, позволяющие быстро мариновать лук всего за пару минут, не включая время на его очистку.

Ингредиенты:

  • 1 крупная луковица или две среднего размера (подходит как фиолетовый, так и белый лук);
  • 2 столовые ложки 9%-ного уксуса;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1 столовая ложка крупной соли;
  • 1 стакан кипятка;
  • Лед;
  • Специи.

Приготовление:

  1. Подготовьте две миски — в одну насыпьте лед, а в другую налейте кипяток.
  2. Очистите и нарежьте лук (кольцами, полукольцами или мелкими кубиками).
  3. Положите нарезанный лук в миску с кипятком и оставьте его там на минуту.
  4. Слейте воду и переложите лук в миску с льдом, подождите еще одну минуту.
  5. Уберите лед и добавьте уксус, соль, сахар и любимые специи.
  6. Благодаря этой методике, лук маринуется быстро, обладает насыщенным вкусом без горчинки, а также приобретает ароматную и характерную кислинку.

Приятного аппетита!

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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