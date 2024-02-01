Морс из разных ягод в мультиварке: согреет зимой, если пить его горячим

Морс из разных ягод обладает великолепным вкусом. А ещё он очень полезный и отлично утоляет жажду. Небольшой секрет: такой морс хорошо согревает в холода, если пить его горячим. Попробуйте!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Положите в мультиварку свежие или замороженные ягоды, насыпьте сахар, влейте воду, добавьте сок лимона.
2. Закройте мультиварку и включите её на 30 минут, выбрав режим "Суп".
Ягодный морс готов! Его одинаково вкусно пить и холодным, и горячим.
Источник: Fussianfood. com
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