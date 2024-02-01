Морс из разных ягод в мультиварке: согреет зимой, если пить его горячим

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Витаминный ягодный морс: готовим необычным способом — в мультиварке

0:50
Еда

Морс из разных ягод обладает великолепным вкусом. А ещё он очень полезный и отлично утоляет жажду. Небольшой секрет: такой морс хорошо согревает в холода, если пить его горячим. Попробуйте!

Витаминный ягодный морс: готовим необычным способом — в мультиварке
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

  • 250 г свежих или замороженных ягод (смородина, ежевика, голубика, малина);
  • 2 дольки лимона;
  • 2 стакана воды;
  • 100 г сахара.

Приготовление

1. Положите в мультиварку свежие или замороженные ягоды, насыпьте сахар, влейте воду, добавьте сок лимона.

2. Закройте мультиварку и включите её на 30 минут, выбрав режим "Суп".

Ягодный морс готов! Его одинаково вкусно пить и холодным, и горячим.

Источник: Fussianfood. com

Ягодный морс в мультиварке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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