Салат из свежей свеклы и моркови: отличное дополнение к жареной курице или мясу

Свежий и пряный салатик из свежей моркови и свеклы делается максимально быстро. Он получается очень лёгким, хрустящим, в нём масса витаминов. Если вы хотите сделать этот салат не таким пряным, просто уменьшите количество специей так, как это понравится вам.
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты:
450 г сырой свеклы;
200 г свежей моркови;
10-15 г свежей петрушки;
сок одного небольшого лимона;
1 ст. л. мёда;
1 ст. л. оливкового масла;
1 г острого перца;
крупная соль;
2 г молотой корицы;
2 г молотого кориандра;
3 г молотой зиры.
Приготовление
1. Приготовьте заправку. Для неё смешайте в миске сок лимона, мёд, оливковое масло, зиру, кориандр, корицу, острый перец и ¾ ч. л. соли.
2. На тёрке натрите свеклу и морковь, перемешайте их с приготовленной заправкой.
3. Посыпьте салат рубленной петрушкой, ещё раз перемешайте.
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