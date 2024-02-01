Салат из свежей свеклы и моркови: отличное дополнение к жареной курице или мясу

Салат из свежей свеклы и моркови: хорош с жареным мясом или курицей

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежий и пряный салатик из свежей моркови и свеклы делается максимально быстро. Он получается очень лёгким, хрустящим, в нём масса витаминов. Если вы хотите сделать этот салат не таким пряным, просто уменьшите количество специей так, как это понравится вам.

Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

450 г сырой свеклы;

200 г свежей моркови;

10-15 г свежей петрушки;

сок одного небольшого лимона;

1 ст. л. мёда;

1 ст. л. оливкового масла;

1 г острого перца;

крупная соль;

2 г молотой корицы;

2 г молотого кориандра;

3 г молотой зиры.

Приготовление

1. Приготовьте заправку. Для неё смешайте в миске сок лимона, мёд, оливковое масло, зиру, кориандр, корицу, острый перец и ¾ ч. л. соли.

2. На тёрке натрите свеклу и морковь, перемешайте их с приготовленной заправкой.

3. Посыпьте салат рубленной петрушкой, ещё раз перемешайте.