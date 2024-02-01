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Салат из свежей свеклы и моркови: отличное дополнение к жареной курице или мясу

Салат из свежей свеклы и моркови: хорош с жареным мясом или курицей

1:04
Еда

Свежий и пряный салатик из свежей моркови и свеклы делается максимально быстро. Он получается очень лёгким, хрустящим, в нём масса витаминов. Если вы хотите сделать этот салат не таким пряным, просто уменьшите количество специей так, как это понравится вам.

Салат из свежей свеклы и моркови: хорош с жареным мясом или курицей
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 450 г сырой свеклы;
  • 200 г свежей моркови;
  • 10-15 г свежей петрушки;
  • сок одного небольшого лимона;
  • 1 ст. л. мёда;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 1 г острого перца;
  • крупная соль;
  • 2 г молотой корицы;
  • 2 г молотого кориандра;
  • 3 г молотой зиры.

Приготовление

1. Приготовьте заправку. Для неё смешайте в миске сок лимона, мёд, оливковое масло, зиру, кориандр, корицу, острый перец и ¾ ч. л. соли.

2. На тёрке натрите свеклу и морковь, перемешайте их с приготовленной заправкой.

3. Посыпьте салат рубленной петрушкой, ещё раз перемешайте.

Витаминный полезный салат на скорую руку. Салат с сырой свеклой и морковью на каждый день за 5 минут
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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