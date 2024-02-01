Свинина, запечённая с помидорами и сыром: вкусное мясо на праздник и на каждый день

Свинина с помидорами и сыром в духовке: беспроигрышный вариант для праздника и будней

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Свинина, которая запекается в духовке с сыром и помидорами, кажется изысканным блюдом, а на самом деле готовится достаточно просто, а выглядит празднично. Радует также то, что для этого блюда нужно небольшое количество ингредиентов — собственно, свинина, сыр, помидоры, а ещё сметана, чеснок и петрушка.

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Для приготовления этого блюда можно взять любую часть свинины — вырезку. карбонад или окорок.

Ингредиенты:

800 г свинины (хорошо взять окорок, если есть возможность);

5-6 помидоров;

100 г сметаны;

250 г сыра;

несколько веточек петрушки;

3 зубчика чеснока;

соль, перец;

1-2 ст. л. оливкового масла.

Приготовление

1. Промытую и подсушенную свинину нарежьте поперёк волокон на ломтики по 1 см в толщину.

2. Нарезанные ломтики свинины отбейте, положив на рабочую поверхность и прикрыв пищевой плёнкой. Посолите, поперчите и уложите в один слой в форму для запекания, предварительно смазанную оливковым маслом.

3. Чеснок и петрушку мелко порежьте. Сыр натрите на крупной тёрке.

4. Две третьих части сыра смешайте со сметаной, нарезанными чесноком и петрушкой. Не забудьте поперчить и посолить сырно-сметанную массу.

5. На каждый ломтик свинины в форме выложите по ложке сырно-сметанной массы, сверху уложите нарезанные кружками помидоры. Снова посолите и поперчите помидоры, а сверху насыпьте немного оставшегося тёртого сыра.

6. Запекайте свинину в хорошо разогретой духовке при 180 градусах примерно 45 минут, пока сырная корочка сверху не зарумянится.

Подаётся свинина с сыром и помидорами в той же самой форме, в которой она запекалась. Такая свинина хорошо сочетается с картофельным пюре или салатом из свежих овощей.

Источник: Gastronom. ru