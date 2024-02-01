Американский салат из брокколи: превзойдёт все ваши ожидания!

Очень вкусный салат из брокколи: классика американской кухни

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из брокколи будет отлично смотреться даже на праздничном столе. Особенно любят этот салат в США, где он считается классическим.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Салат из брокколи превосходит все ожидания, несмотря на всю свою простоту. Обязательно попробуйте его приготовить!

Ингредиенты:

4 штуки брокколи;

200 г бекона;

половина красной луковицы;

1 стакан майонеза;

2 ст. л. винного уксуса;

соль, чёрный перец — по вкусу;

по желанию — 2 ст. л. орехов и 2 ст. л. изюма.

Приготовление

1. В небольшом количестве масла обжарьте на сковороде бекон, нарезанный кубиками, пока он не станет румяным.

2. Брокколи нарежьте на небольшие кусочки. Также мелко нарежьте лук.

3. Смешайте обжаренный бекон, нарезанные лук и брокколи. Если вам хочется, добавьте в салат орехи и изюм.

4. Приготовьте заправку для салата. Для этого смешайте майонез с солью, перцем и уксусом. Заправьте салат, перемешайте. Перед подачей нужно подержать салат из брокколи в холодильнике как минимум полчаса.

Источник: "Повар.Ру"