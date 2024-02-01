Американский салат из брокколи: превзойдёт все ваши ожидания!

Салат из брокколи будет отлично смотреться даже на праздничном столе. Особенно любят этот салат в США, где он считается классическим.
Салат из брокколи превосходит все ожидания, несмотря на всю свою простоту. Обязательно попробуйте его приготовить!
Ингредиенты:
Приготовление
1. В небольшом количестве масла обжарьте на сковороде бекон, нарезанный кубиками, пока он не станет румяным.
2. Брокколи нарежьте на небольшие кусочки. Также мелко нарежьте лук.
3. Смешайте обжаренный бекон, нарезанные лук и брокколи. Если вам хочется, добавьте в салат орехи и изюм.
4. Приготовьте заправку для салата. Для этого смешайте майонез с солью, перцем и уксусом. Заправьте салат, перемешайте. Перед подачей нужно подержать салат из брокколи в холодильнике как минимум полчаса.
Источник: "Повар.Ру"
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