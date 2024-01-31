Вкуснейший десерт из замороженной клубники: удивите близких интересной вкуснятиной

Если у вас в морозильной камере много замороженной клубники, это блюдо — отличный способ съесть ягоды.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Клубнику залейте водой и доведите жидкость до кипения. Процедите.
2. В жидкость добавьте сахар с желатином. После размешивания положите лимонную кислоту.
3. Ягоды разложите по формочкам и залейте отваром с желатином. Подождите до остывания желе до комнатной температуры и уберите в холодильник на 3-4 часа.
При подаче можете украсить блюдо по своему усмотрению, пишет Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.