Вкуснейший десерт из замороженной клубники: удивите близких интересной вкуснятиной

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Желе из клубники с желатином — интересный десерт

0:50
Еда

Если у вас в морозильной камере много замороженной клубники, это блюдо — отличный способ съесть ягоды.

Желе из клубники с желатином — интересный десерт
Фото: Own work by PEAK99 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International l

Ингредиенты:

  • 200 г замороженной клубники,
  • 80 г сахара,
  • 15 г желатина,
  • 400 мл воды, 1 щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

1. Клубнику залейте водой и доведите жидкость до кипения. Процедите.

2. В жидкость добавьте сахар с желатином. После размешивания положите лимонную кислоту.

3. Ягоды разложите по формочкам и залейте отваром с желатином. Подождите до остывания желе до комнатной температуры и уберите в холодильник на 3-4 часа.

При подаче можете украсить блюдо по своему усмотрению, пишет Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

ЖЕЛЕ ИЗ КЛУБНИКИ С ЖЕЛАТИНОМ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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