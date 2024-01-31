Вкуснейший десерт из замороженной клубники: удивите близких интересной вкуснятиной

Желе из клубники с желатином — интересный десерт

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас в морозильной камере много замороженной клубники, это блюдо — отличный способ съесть ягоды.

Фото: Own work by PEAK99 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International l

Ингредиенты:

200 г замороженной клубники,

80 г сахара,

15 г желатина,

400 мл воды, 1 щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

1. Клубнику залейте водой и доведите жидкость до кипения. Процедите.

2. В жидкость добавьте сахар с желатином. После размешивания положите лимонную кислоту.

3. Ягоды разложите по формочкам и залейте отваром с желатином. Подождите до остывания желе до комнатной температуры и уберите в холодильник на 3-4 часа.

При подаче можете украсить блюдо по своему усмотрению, пишет Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".