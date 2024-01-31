Разнообразьте завтрак питательным смузи: готовится в считанные минуты

Смузи — питательное блюдо на завтрак

0:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи — полезный напиток, который отлично подходит для завтрака. Попробуйте разнообразить утренний приём пищи этим блюдом.

Фото: unsplash.com by Alexander Mils alexandermils is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

1 стакан молока,

1 банан,

2 столовые ложки овсяных хлопьев,

1 столовая ложка мёда.

Приготовление:

1. Хлопья залейте молоком и оставьте смесь на десять минут.

2. Банан нарежьте на кусочки и соедините с молоком.

3. Добавьте мёд, и всё взбейте блендером.