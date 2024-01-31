Этот лимонад освежит и придаст сил: готовится просто, запомнится надолго

Вкуснейший клубничный лимонад освежит

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вкуснейший лимонад освежит и придаст энергии. Он утолит жажду и просто порадует интересным вкусом. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography from USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

300 г клубники,

1 лимон,

50 г свежей мяты,

80 г сахара,

1,2 литра воды.

Приготовление:

1. Поделите клубнику на равные части. Первую измельчите при помощи блендера до пюреобразного состояния. Выложите в глубокий сотейник. Сверху положите оставшиеся кусочки.

2. Возьмите половину лимона и порежьте на тонкие кружки, отправьте в сотейник. Положите мяту. Влейте стакан горячей воды, закройте крышкой, оставьте на 50 минут.

3. Удалите мяту, положите в жидкость сок половины лимона и сахар.

4. Долейте прохладной воды, процедите.

5. Разлейте напиток в стеклянный кувшин. Охладите пару часов.