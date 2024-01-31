Этот лимонад освежит и придаст сил: готовится просто, запомнится надолго

Этот вкуснейший лимонад освежит и придаст энергии. Он утолит жажду и просто порадует интересным вкусом. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Поделите клубнику на равные части. Первую измельчите при помощи блендера до пюреобразного состояния. Выложите в глубокий сотейник. Сверху положите оставшиеся кусочки.
2. Возьмите половину лимона и порежьте на тонкие кружки, отправьте в сотейник. Положите мяту. Влейте стакан горячей воды, закройте крышкой, оставьте на 50 минут.
3. Удалите мяту, положите в жидкость сок половины лимона и сахар.
4. Долейте прохладной воды, процедите.
5. Разлейте напиток в стеклянный кувшин. Охладите пару часов.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.