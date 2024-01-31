Не рисовая и не овсяная: эта вкусная каша разнообразит завтрак

Эта каша из кукурузной крупы придётся вам по вкусу.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Соедините молоко и воду, после кипения жидкости введите постепенно крупу. Постоянно помешивайте.
2. Огонь убавьте, накройте крышкой, варите, пока каша не будет готова. Положите сахар и ваниль.
3. Готовое блюдо подайте с ягодами и орехами.
Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.