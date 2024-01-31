Не рисовая и не овсяная: эта вкусная каша разнообразит завтрак

Кукурузная каша с молоком

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта каша из кукурузной крупы придётся вам по вкусу.

Фото: flickr.com by Frédérique Voisin-Demery is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

2,5 стакана молока,

2,5 стакана воды,

щепотка соли,

1 стакан кукурузной крупы,

3 столовые ложки сахара,

щепотка ванили,

ягоды и орехи для подачи.

Приготовление:

1. Соедините молоко и воду, после кипения жидкости введите постепенно крупу. Постоянно помешивайте.

2. Огонь убавьте, накройте крышкой, варите, пока каша не будет готова. Положите сахар и ваниль.

3. Готовое блюдо подайте с ягодами и орехами.

Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".