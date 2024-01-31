Яйца, фаршированные орехами: острая закуска в абхазском стиле

Акутагьчапа — это абхазская закуска с острым вкусом, состоящая из фаршированных яиц, приготовленных с использованием орехов, зелени и аджики.
Чтобы приготовить акутагьчапу, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Шаг 1: Варите яйца вкрутую в течение 10 минут, остудите и очистите. Разрежьте каждое яйцо пополам.
Шаг 2: Отделите желтки от белков и поместите желтки в миску.
Шаг 3: Снять скорлупу с грецких орехов и добавить их в миску с желтками. При этом положите щепотку соли.
Шаг 4: Мелко нарежьте кинзу, укроп и зеленый лук.
Шаг 5: Добавьте нарезанную зелень и аджику в миску с орехами и желтками.
Шаг 6: Используя вилку, хорошо разотрите все ингредиенты в миске, чтобы получить однородную начинку.
Шаг 7: Наполните половинки яичных белков приготовленной начинкой.
Шаг 8: Украсьте каждое фаршированное яйцо листиками петрушки.
Вот и все! Акутагьчапа готова к подаче! Приятного аппетита!
Источник: RussianFood.com
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