Яйца, фаршированные орехами: острая закуска в абхазском стиле

Острая закуска акутагьчапа: фаршированные яйца по-абхазски

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Акутагьчапа — это абхазская закуска с острым вкусом, состоящая из фаршированных яиц, приготовленных с использованием орехов, зелени и аджики.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы приготовить акутагьчапу, вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 яйца,

30 г грецких орехов,

половинка чайной ложки аджики,

свежая кинза,

свежий укроп,

зелёный лук

щепотка соли.

Шаг 1: Варите яйца вкрутую в течение 10 минут, остудите и очистите. Разрежьте каждое яйцо пополам.

Шаг 2: Отделите желтки от белков и поместите желтки в миску.

Шаг 3: Снять скорлупу с грецких орехов и добавить их в миску с желтками. При этом положите щепотку соли.

Шаг 4: Мелко нарежьте кинзу, укроп и зеленый лук.

Шаг 5: Добавьте нарезанную зелень и аджику в миску с орехами и желтками.

Шаг 6: Используя вилку, хорошо разотрите все ингредиенты в миске, чтобы получить однородную начинку.

Шаг 7: Наполните половинки яичных белков приготовленной начинкой.

Шаг 8: Украсьте каждое фаршированное яйцо листиками петрушки.

Вот и все! Акутагьчапа готова к подаче! Приятного аппетита!

Источник: RussianFood.com