Печёная скумбрия: отлично сочетается с салатом из фенхеля и грейпфрута

Скумбрия — это жирная рыба, которую можно приготовить печёной в сочетании с фенхелем. Чтобы подчеркнуть ее вкус, наилучшим дополнением будет салат с яркими кислыми нотками.
Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Шаг 1: Разделите каждую скумбрию на два филе, удалите кожу. Смешайте куркуму с половиной чайной ложки соли и половиной чайной ложки черного перца, натрите этой смесью рыбу со всех сторон и оставьте на 10 минут.
Шаг 2: Затем зажарьте филе на углях примерно по две минуты с каждой стороны, или положите филе на противень, застеленный пергаментом, и поставьте под сильно разогретый гриль в духовке на 6-7 минут (переверните один раз).
Шаг 3: Для приготовления салата удалите кожуру с грейпфрута, чтобы выделить мякоть. Вырежьте филе поперек между пленками, сохраняя вытекающий сок. Разрежьте каждое филе на 2-3 части.
Шаг 4: Удалите поврежденные верхние листья у фенхеля. Тонко нарежьте кочанчики фенхеля. Смешайте фенхель и грейпфрут в салате.
Шаг 5: Для приготовления заправки смешайте грейпфрутовый сок с медом, соевым соусом и оливковым маслом. По желанию, добавьте льняное масло. Приправьте солью и перцем. Заправьте салат со всеми ингредиентами.
Шаг 6: Выложите салат на тарелки и рядом уложите печеную скумбрию. Посыпьте салат и рыбу раскрошенными горошками розового перца.
Это блюдо лучше всего подавать сразу после приготовления. Приятного аппетита!
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