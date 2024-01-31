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Печёная скумбрия: отлично сочетается с салатом из фенхеля и грейпфрута

Аппетитная печёная скумбрия: подайте её с салатом из грейпфрута и фенхеля

2:02
Еда

Скумбрия — это жирная рыба, которую можно приготовить печёной в сочетании с фенхелем. Чтобы подчеркнуть ее вкус, наилучшим дополнением будет салат с яркими кислыми нотками.

Аппетитная печёная скумбрия: подайте её с салатом из грейпфрута и фенхеля
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • две свежие или размороженные скумбрии,
  • два небольших кочанчика фенхеля,
  • один большой розовый грейпфрут,
  • одна-две чайные ложки соевого соуса,
  • одна чайная ложка мёда,
  • одна чайная ложка льняного масла (по желанию),
  • оливковое масло "экстра вирджин", половина чайной ложки молотой куркумы,
  • горошки розового перца,
  • соль и свежемолотый черный перец.

Приготовление

Шаг 1: Разделите каждую скумбрию на два филе, удалите кожу. Смешайте куркуму с половиной чайной ложки соли и половиной чайной ложки черного перца, натрите этой смесью рыбу со всех сторон и оставьте на 10 минут.

Шаг 2: Затем зажарьте филе на углях примерно по две минуты с каждой стороны, или положите филе на противень, застеленный пергаментом, и поставьте под сильно разогретый гриль в духовке на 6-7 минут (переверните один раз).

Шаг 3: Для приготовления салата удалите кожуру с грейпфрута, чтобы выделить мякоть. Вырежьте филе поперек между пленками, сохраняя вытекающий сок. Разрежьте каждое филе на 2-3 части.

Шаг 4: Удалите поврежденные верхние листья у фенхеля. Тонко нарежьте кочанчики фенхеля. Смешайте фенхель и грейпфрут в салате.

Шаг 5: Для приготовления заправки смешайте грейпфрутовый сок с медом, соевым соусом и оливковым маслом. По желанию, добавьте льняное масло. Приправьте солью и перцем. Заправьте салат со всеми ингредиентами.

Шаг 6: Выложите салат на тарелки и рядом уложите печеную скумбрию. Посыпьте салат и рыбу раскрошенными горошками розового перца.

Это блюдо лучше всего подавать сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Печеная скумбрия с фенхелем
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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