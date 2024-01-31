Макароны по-флотски: приготовьте их не с мясным фаршем, а с тунцом

Рецепт "Макароны по-флотски с тунцом" предлагает простой и быстрый способ приготовить вкусное и сытное блюдо, причём сделать это по-новому — не с мясным фаршем, а с рыбкой.
Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 200 г макарон
— 1 банка (350 г) цельного тунца в собственном соку
— 3 средние луковицы
— 3 столовые ложки сливочного масла
— свежемолотый черный перец
— соль
Процесс приготовления:
1. Очистите и мелко нарежьте луковицы. На среднем огне разогрейте сливочное масло на сковороде, добавьте нарезанный лук и немного посолите. Обжаривайте лук около 15 минут, помешивая, до того момента, пока он не станет мягким и золотистым.
2. В то же время, сварите макароны в кипятке с солью согласно инструкции на упаковке.
3. Откройте банку с тунцом и добавьте его в сковороду с луком. Разомните тунец вилкой, приправьте свежемолотым чёрным перцем по вкусу и тщательно перемешайте. Прогрейте тунец вместе с луком на сковороде.
4. Когда макароны будут готовы, откиньте их на дуршлаг и удалите лишнюю воду. Затем добавьте откинутые макароны в сковороду с соусом из тунца и лука. Тщательно перемешайте, чтобы макароны равномерно пропитались соусом, и прогрейте их.
Ваше вкусное и простое блюдо "Макароны по-флотски с тунцом" готово к подаче. Приятного аппетита!
Источник: Gastronom.ru
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