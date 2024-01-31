Макароны по-флотски: приготовьте их не с мясным фаршем, а с тунцом

Макароны по-флотски с тунцом: знакомое блюдо с непривычным ингредиентом

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт "Макароны по-флотски с тунцом" предлагает простой и быстрый способ приготовить вкусное и сытное блюдо, причём сделать это по-новому — не с мясным фаршем, а с рыбкой.

Фото: openverse.org by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 200 г макарон

— 1 банка (350 г) цельного тунца в собственном соку

— 3 средние луковицы

— 3 столовые ложки сливочного масла

— свежемолотый черный перец

— соль

Процесс приготовления:

1. Очистите и мелко нарежьте луковицы. На среднем огне разогрейте сливочное масло на сковороде, добавьте нарезанный лук и немного посолите. Обжаривайте лук около 15 минут, помешивая, до того момента, пока он не станет мягким и золотистым.

2. В то же время, сварите макароны в кипятке с солью согласно инструкции на упаковке.

3. Откройте банку с тунцом и добавьте его в сковороду с луком. Разомните тунец вилкой, приправьте свежемолотым чёрным перцем по вкусу и тщательно перемешайте. Прогрейте тунец вместе с луком на сковороде.

4. Когда макароны будут готовы, откиньте их на дуршлаг и удалите лишнюю воду. Затем добавьте откинутые макароны в сковороду с соусом из тунца и лука. Тщательно перемешайте, чтобы макароны равномерно пропитались соусом, и прогрейте их.

Ваше вкусное и простое блюдо "Макароны по-флотски с тунцом" готово к подаче. Приятного аппетита!

Источник: Gastronom.ru