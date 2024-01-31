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Жареная морковь с луком на сковороде: отличный гарнир, самостоятельное блюдо или начинка

Жареная морковь с луком на сковороде: используйте как самостоятельную закуску или начинку

1:58
Еда

Яркая, полезная и сочная жареная морковь с луком на сковороде — это универсальное блюдо, которое можно использовать в различных рецептах. Она может быть самостоятельным блюдом, прекрасным дополнением к супам или использоваться в качестве начинки для пирожков, салатов и рулетов. Рецепт можно варьировать и добавлять различные ингредиенты, чтобы придать блюду разнообразный вкус.

Жареная морковь с луком на сковороде: используйте как самостоятельную закуску или начинку
Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Для приготовления жареной моркови с луком на сковороде вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2-3 порции):

— 500 г моркови;

— 1 репчатый лук;

— 1 зубчик чеснока;

— 1 столовая ложка томатной пасты;

— 3 столовые ложки растительного масла;

— &frac12 чайной ложки соли;

— перец черный молотый — по вкусу.

Приступим к приготовлению:

1. Морковь промойте и очистите. Натрите ее на крупной тёрке.

2. На разогретой сковороде добавьте растительное масло. Выложите измельченную морковь и обжарьте на среднем огне, помешивая, примерно 10 минут. Крышку не используйте.

3. Очистите репчатый лук от шелухи и нарежьте его на кубики, полукольца или мелкими кусочками. Добавьте лук к обжаренной моркови и жарьте еще 5-10 минут.

4. Уменьшите огонь и добавьте измельченный чеснок, томатную пасту, соль и перец по вкусу. Перемешайте и готовьте еще около 15 минут, пока морковь полностью не приготовится.

5. Жареную морковь с луком и томатной пастой можно подавать самостоятельно или использовать в качестве гарнира с макаронами, рисом или отварным картофелем.

Полученная жареная морковь с луком на сковороде будет радовать вас своим насыщенным вкусом и ярким цветом. Это полезное и вкусное блюдо станет отличным выбором для вашего стола. Приятного аппетита!

Источник: 1000. menu

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЖАРЕННУЮ МОРКОВЬ С ЛУКОМ НА СКОВОРОДЕ? Жареная морковь с чесноком / морковь с луком
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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