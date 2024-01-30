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Зелень придает аромат любому супу: опытные хозяйки знают, как ее правильно добавлять в первое

1:04
Еда

Зелень часто теряет свой естественный цвет и свежесть во время варки, что может негативно сказаться на вкусе приготовленных блюд.

Зелень придает аромат любому супу: опытные хозяйки знают, как ее правильно добавлять в первое
Фото: flickr. com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Многие хозяйки сталкиваются с этой проблемой и пытаются решить ее, добавляя зелень в суп в самом конце приготовления. Однако такой подход не всегда приносит желаемый результат: зелень не успевает развариться и часто остается скрипучей на зубах, портя впечатление от блюда.

Однако есть способ сохранить свежесть и яркий цвет зелени, чтобы блюдо выглядело аппетитно и ароматно.

Вот как это можно сделать:

  1. Пока суп варится, нарежьте петрушку, укроп или любую другую зелень на доске.
  2. Когда суп закипит, выключите огонь и добавьте нашинкованную зелень.
  3. Добавьте щепотку соды в суп, тщательно перемешайте и накройте кастрюлю крышкой.
  4. Оставьте суп на 5 минут, чтобы зелень пропиталась ароматом и сохраняла свой естественный цвет.

Теперь ваш суп готов к подаче, а зелень будет выглядеть идеально свежей и аппетитной, сохраняя свой природный вкус и аромат.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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