Зелень придает аромат любому супу: опытные хозяйки знают, как ее правильно добавлять в первое

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелень часто теряет свой естественный цвет и свежесть во время варки, что может негативно сказаться на вкусе приготовленных блюд.

Фото: flickr. com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Многие хозяйки сталкиваются с этой проблемой и пытаются решить ее, добавляя зелень в суп в самом конце приготовления. Однако такой подход не всегда приносит желаемый результат: зелень не успевает развариться и часто остается скрипучей на зубах, портя впечатление от блюда.

Однако есть способ сохранить свежесть и яркий цвет зелени, чтобы блюдо выглядело аппетитно и ароматно.

Вот как это можно сделать:

Пока суп варится, нарежьте петрушку, укроп или любую другую зелень на доске. Когда суп закипит, выключите огонь и добавьте нашинкованную зелень. Добавьте щепотку соды в суп, тщательно перемешайте и накройте кастрюлю крышкой. Оставьте суп на 5 минут, чтобы зелень пропиталась ароматом и сохраняла свой естественный цвет.

Теперь ваш суп готов к подаче, а зелень будет выглядеть идеально свежей и аппетитной, сохраняя свой природный вкус и аромат.