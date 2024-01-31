Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева. Это блюдо не только вкусное, но и лёгкое, так как не содержит майонеза и яиц. Не стесняйтесь приготовить его, вы точно не пожалеете!

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1 банка печени трески;

— 1 упаковка салатного микса или листьев салата;

— 1 банка вяленых томатов (желательно в оливковом или растительном масле);

— 4 штуки картофеля;

— 100 г твёрдого сыра;

— 1 столовая ложка растительного масла (можно использовать масло от вяленых томатов);

— соль и перец по вкусу.

Итак, приступим к приготовлению:

1. Отварите картофель и остудите его. Затем нарежьте его крупными кубиками.

2. Промойте салатный микс или листья салата и дайте им стечь лишней воде в дуршлаге. Нарежьте салат немного, чтобы кусочки были небольшими.

3. Откройте банку вяленых томатов и смойте излишки масла. Нарежьте томаты соломкой.

4. Выловите печень трески из масла и разломайте ее на крупные кусочки. 5. Натрите твёрдый сыр на крупной терке.

6. Приготовьте заправку, смешав растительное масло (или масло от вяленых томатов) с солью и перцем.

7. В большой миске смешайте все ингредиенты вместе с заправкой и хорошо перемешайте.

Вот и весь рецепт! Салат "Гурман" с печенью трески готов к подаче. Наслаждайтесь этим необычным и вкусным блюдом, приготовленным без использования майонеза и яиц.

Источник: "Поварёнок.Ру"