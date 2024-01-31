Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева. Это блюдо не только вкусное, но и лёгкое, так как не содержит майонеза и яиц. Не стесняйтесь приготовить его, вы точно не пожалеете!
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 1 банка печени трески;
— 1 упаковка салатного микса или листьев салата;
— 1 банка вяленых томатов (желательно в оливковом или растительном масле);
— 4 штуки картофеля;
— 100 г твёрдого сыра;
— 1 столовая ложка растительного масла (можно использовать масло от вяленых томатов);
— соль и перец по вкусу.
Итак, приступим к приготовлению:
1. Отварите картофель и остудите его. Затем нарежьте его крупными кубиками.
2. Промойте салатный микс или листья салата и дайте им стечь лишней воде в дуршлаге. Нарежьте салат немного, чтобы кусочки были небольшими.
3. Откройте банку вяленых томатов и смойте излишки масла. Нарежьте томаты соломкой.
4. Выловите печень трески из масла и разломайте ее на крупные кусочки. 5. Натрите твёрдый сыр на крупной терке.
6. Приготовьте заправку, смешав растительное масло (или масло от вяленых томатов) с солью и перцем.
7. В большой миске смешайте все ингредиенты вместе с заправкой и хорошо перемешайте.
Вот и весь рецепт! Салат "Гурман" с печенью трески готов к подаче. Наслаждайтесь этим необычным и вкусным блюдом, приготовленным без использования майонеза и яиц.
Источник: "Поварёнок.Ру"
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