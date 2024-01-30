Потрясающий салат из свёклы дополнил ваш обед или ужин

Салат из свёклы — вкусное и яркое блюдо, которое идеально дополнит обед или ужин. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Отваренную свёклу остудите.
2. Натрите овощ на крупной тёрке.
3. Сыр натрите на крупной тёрке.
4. Смешайте натёртую свёклу с сыром.
5. Выдавленный через пресс чеснок соедините со свёклой. Заправьте всё майонезом и хорошо перемешайте.
Майонез можно заменить сметаной.
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