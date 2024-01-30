Потрясающий салат из свёклы дополнил ваш обед или ужин

Приготовьте вкусный и полезный салат из свёклы

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из свёклы — вкусное и яркое блюдо, которое идеально дополнит обед или ужин. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Own work by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

2-3 свёклы,

100 г твёрдого сыра,

2 зубчика чеснока,

1 ложка майонеза.

Приготовление:

1. Отваренную свёклу остудите.

2. Натрите овощ на крупной тёрке.

3. Сыр натрите на крупной тёрке.

4. Смешайте натёртую свёклу с сыром.

5. Выдавленный через пресс чеснок соедините со свёклой. Заправьте всё майонезом и хорошо перемешайте.

Майонез можно заменить сметаной.