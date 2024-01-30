Ароматный какао согреет в зимние вечера и создаст романтику: приготовьте всей семье вместо чая

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Вкуснейший какао согреет в зимние вечера

0:43
Еда

Приготовьте вкуснейший какао. Данный напиток отлично подходит для употребления в холодное время года. Он согревает, дети и взрослые обожают его.

Вкуснейший какао согреет в зимние вечера
Фото: Own work by Grym27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 500 миллилитров молока,
  • 1,5 столовые ложки порошка какао,
  • 1,5 столовые ложки сахара.

Приготовление:

1. На среднем огне нагрейте молоко.

2. Положите к молоку какао с сахаром. Размешайте, воспользовавшись венчиков. Избавьтесь от комочков в напитке.

3. Жидкость доведите до кипения. Напиток готов.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Как приготовить какао
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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