Ароматный какао согреет в зимние вечера и создаст романтику: приготовьте всей семье вместо чая

Вкуснейший какао согреет в зимние вечера

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкуснейший какао. Данный напиток отлично подходит для употребления в холодное время года. Он согревает, дети и взрослые обожают его.

Фото: Own work by Grym27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

500 миллилитров молока,

1,5 столовые ложки порошка какао,

1,5 столовые ложки сахара.

Приготовление:

1. На среднем огне нагрейте молоко.

2. Положите к молоку какао с сахаром. Размешайте, воспользовавшись венчиков. Избавьтесь от комочков в напитке.

3. Жидкость доведите до кипения. Напиток готов.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"