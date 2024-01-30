Ароматный какао согреет в зимние вечера и создаст романтику: приготовьте всей семье вместо чая

Приготовьте вкуснейший какао. Данный напиток отлично подходит для употребления в холодное время года. Он согревает, дети и взрослые обожают его.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. На среднем огне нагрейте молоко.
2. Положите к молоку какао с сахаром. Размешайте, воспользовавшись венчиков. Избавьтесь от комочков в напитке.
3. Жидкость доведите до кипения. Напиток готов.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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