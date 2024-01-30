Насыщенный горячий свекольник: ничуть не уступает по вкусу борщу

Замечательная идея для горячего блюда на обед или ужин — это свекольник. В нем гораздо меньше ингредиентов, чем в борще, но вкусом он не уступает ему. Горячий свекольник можно приготовить на мясном, овощном, грибном и даже рыбном бульоне, что делает его подходящим для всех — и для любителей мясных блюд, и для вегетарианцев.
Чтобы приготовить свекольник, вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 1700 мл мясного бульона
— 250 г свеклы
— 250 г картофеля
— 1 шт моркови
— 50 г зелёного лука
— 100 мл растительного масла
— 2 яйца
— 100 г сметаны
— 3 столовые ложки томатной пасты
— 2 зубчика чеснока
— 1 чайная ложка соли
— 1 лавровый лист
— 1 столовая ложка 9% уксуса
— 5 штук душистого перца
Приготовление
Шаг 1: Очистите и нарежьте картофель на небольшие кубики. Затем влейте бульон в кастрюлю, добавьте картофель, лавровый лист, соль и душистый перец. Варите до готовности.
Шаг 2: Очистите и мелко нарежьте лук. Поставьте сковороду на огонь, добавьте растительное масло и обжарьте лук вместе с нарезанной морковью в течение 3-5 минут.
Шаг 3: Очистите свеклу и натрите ее на терке. Добавьте томатную пасту и измельченный чеснок к обжаренному луку с морковью. Хорошо перемешайте.
Шаг 4: Добавьте свеклу в сковороду и тушите на слабом огне около 10-12 минут, пока она не станет мягкой. Параллельно с этим варите картофель до готовности.
Шаг 5: Переложите содержимое сковороды в кастрюлю с картофелем. Добавьте уксус и варите овощи до готовности. Если картофель уже разварился, этот этап займет немного времени — около 5-7 минут.
Шаг 6: Отварите 2 яйца вкрутую, очистите и подготовьте их для подачи к свекольнику.
Шаг 7: Добавьте отварное яйцо, сметану и зеленый лук к горячему свекольнику.
Получившееся блюдо имеет насыщенный алый цвет. Если желаете, можно также добавить отварную фасоль или грибы для дополнительного разнообразия.
Свекольник — вкусное и сытное блюдо, которое может стать отличным выбором для обеда или ужина. Добавьте к нему гарнир с фасолью, чтобы придать ему дополнительную нежность и сочность. Попробуйте это сочетание — оно точно вам понравится!
Источник: сайт "Меню недели"
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