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Насыщенный горячий свекольник: ничуть не уступает по вкусу борщу

Горячий свекольник: отличная альтернатива борщу на обед

2:35
Еда

Замечательная идея для горячего блюда на обед или ужин — это свекольник. В нем гораздо меньше ингредиентов, чем в борще, но вкусом он не уступает ему. Горячий свекольник можно приготовить на мясном, овощном, грибном и даже рыбном бульоне, что делает его подходящим для всех — и для любителей мясных блюд, и для вегетарианцев.

Горячий свекольник: отличная альтернатива борщу на обед
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чтобы приготовить свекольник, вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1700 мл мясного бульона

— 250 г свеклы

— 250 г картофеля

— 1 шт моркови

— 50 г зелёного лука

— 100 мл растительного масла

— 2 яйца

— 100 г сметаны

— 3 столовые ложки томатной пасты

— 2 зубчика чеснока

— 1 чайная ложка соли

— 1 лавровый лист

— 1 столовая ложка 9% уксуса

— 5 штук душистого перца

Приготовление

Шаг 1: Очистите и нарежьте картофель на небольшие кубики. Затем влейте бульон в кастрюлю, добавьте картофель, лавровый лист, соль и душистый перец. Варите до готовности.

Шаг 2: Очистите и мелко нарежьте лук. Поставьте сковороду на огонь, добавьте растительное масло и обжарьте лук вместе с нарезанной морковью в течение 3-5 минут.

Шаг 3: Очистите свеклу и натрите ее на терке. Добавьте томатную пасту и измельченный чеснок к обжаренному луку с морковью. Хорошо перемешайте.

Шаг 4: Добавьте свеклу в сковороду и тушите на слабом огне около 10-12 минут, пока она не станет мягкой. Параллельно с этим варите картофель до готовности.

Шаг 5: Переложите содержимое сковороды в кастрюлю с картофелем. Добавьте уксус и варите овощи до готовности. Если картофель уже разварился, этот этап займет немного времени — около 5-7 минут.

Шаг 6: Отварите 2 яйца вкрутую, очистите и подготовьте их для подачи к свекольнику.

Шаг 7: Добавьте отварное яйцо, сметану и зеленый лук к горячему свекольнику.

Получившееся блюдо имеет насыщенный алый цвет. Если желаете, можно также добавить отварную фасоль или грибы для дополнительного разнообразия.

Свекольник — вкусное и сытное блюдо, которое может стать отличным выбором для обеда или ужина. Добавьте к нему гарнир с фасолью, чтобы придать ему дополнительную нежность и сочность. Попробуйте это сочетание — оно точно вам понравится!

Источник: сайт "Меню недели"

СВЕКОЛЬНИК ГОРЯЧИЙ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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