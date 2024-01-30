Бомбическая запеканка с картошкой: поробуйте сытное и простое в приготовление блюдо

Это сытное блюдо с картошкой готовится быстро. Интересное сочетание ингредиентов влюбит в себя. Блюдо получается очень ароматным. Рецепт опубликован в группе В Контакте "Лучшие рецепты Повара".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 190-200 градусов.
2. Очищенную картошку нарежьте в форме колец и отварите в воде с добавлением соли около пяти минут.
3. Мелко накрошенный мук и произвольно нарезанные грибы обжарьте на масле около семи минут. Добавьте соль, специи. Выложите грибы.
4. В той же сковороде обжарьте вторую накрошенную луковицу, соедините её с фаршем и всё тушите пять минут. Положите томатную пасту, соль, перец, сливки, паприку, всё хорошо перемешайте.
5. К фаршу добавьте грибы, всё тушите пять минут.
6. В форму для выпечки первым слоем положите фарш с грибами, после — картошку, затем снова фарш с грибами. Свержу посыпьте сыром.
7. Отправьте в духовку блюдо на полчаса.
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