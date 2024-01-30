Бомбическая запеканка с картошкой: поробуйте сытное и простое в приготовление блюдо

Запеканка с фаршем и грибами

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Это сытное блюдо с картошкой готовится быстро. Интересное сочетание ингредиентов влюбит в себя. Блюдо получается очень ароматным. Рецепт опубликован в группе В Контакте "Лучшие рецепты Повара".

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

800 г картошки,

300-400 г шампиньонов,

2 луковицы,

500 г фарша (предпочтительно говяжий),

1-2 ст. ложки томатной пасты,

200-250 мл сливок,

100 г сыра для запекания,

Соль, перец, тимьян, красная паприка.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 190-200 градусов.

2. Очищенную картошку нарежьте в форме колец и отварите в воде с добавлением соли около пяти минут.

3. Мелко накрошенный мук и произвольно нарезанные грибы обжарьте на масле около семи минут. Добавьте соль, специи. Выложите грибы.

4. В той же сковороде обжарьте вторую накрошенную луковицу, соедините её с фаршем и всё тушите пять минут. Положите томатную пасту, соль, перец, сливки, паприку, всё хорошо перемешайте.

5. К фаршу добавьте грибы, всё тушите пять минут.

6. В форму для выпечки первым слоем положите фарш с грибами, после — картошку, затем снова фарш с грибами. Свержу посыпьте сыром.

7. Отправьте в духовку блюдо на полчаса.