Аппетитная и сытная фриттата на завтрак: шеф-повар раскрыл секрет Белькович

Шеф-повар предложил рецепт фриттаты на завтрак

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Фриттата — вкусное и сытное блюдо на завтрак. Рецептом поделился шеф-повар Александр Белькович.

Фото: flickr.com by Ruth Hartnup from Vancouver, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты на 4 порции:

7 яиц,

1 картошка,

140 г опят,

20 г сливочного масла,

80 г бекона,

70 г творожного сыра,

пучок зелёного лука,

соль/перец по вкусу.

Приготовление:

1. Нарежьте бекон крупными кусочками.

2. Нарежьте чеснок ломтями.

3. Мелко нарубите зелёный лук.

4. Картошку предварительно сварите и разомните или нарежьте небольшими кусочками.

5. Яйца разбейте в отдельную миску, посолите, поперчите и слегка взбейте вилкой или венчиком.

7. На разогретую сковороду положите бекон и сливочное масло.

8. Обжаривайте бекон на слабом огне, чтобы вытопилось лишнее масло.

9. Затем добавьте чеснок и прожарьте немного, затем положите зеленый лук и картошку.

10. Перемешайте все и добавьте маринованные опята, после чего слегка обжарьте и залейте яичной массой.

11. Сверху можно посыпать свежей зеленью или выложить сыр.

12. Положите сковороду в духовку на 7-8 минут до готовности.