Аппетитная и сытная фриттата на завтрак: шеф-повар раскрыл секрет Белькович

Фриттата — вкусное и сытное блюдо на завтрак. Рецептом поделился шеф-повар Александр Белькович.
Ингредиенты на 4 порции:
Приготовление:
1. Нарежьте бекон крупными кусочками.
2. Нарежьте чеснок ломтями.
3. Мелко нарубите зелёный лук.
4. Картошку предварительно сварите и разомните или нарежьте небольшими кусочками.
5. Яйца разбейте в отдельную миску, посолите, поперчите и слегка взбейте вилкой или венчиком.
7. На разогретую сковороду положите бекон и сливочное масло.
8. Обжаривайте бекон на слабом огне, чтобы вытопилось лишнее масло.
9. Затем добавьте чеснок и прожарьте немного, затем положите зеленый лук и картошку.
10. Перемешайте все и добавьте маринованные опята, после чего слегка обжарьте и залейте яичной массой.
11. Сверху можно посыпать свежей зеленью или выложить сыр.
12. Положите сковороду в духовку на 7-8 минут до готовности.
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