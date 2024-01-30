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Спагетти карбонара со сливками: беспроигрышное блюдо, которое любят не только итальянцы

Спагетти карбонара со сливками: одно из самых популярных блюд итальянской кухни

1:41
Еда

Спагетти карбонара — одно из самых любимых блюд итальянской кухни в мире. Простое в приготовлении, но при этом изысканное блюдо очень сытное и невероятно ароматное благодаря бекону и сырно-сливочному соусу с луком и чесноком.

Спагетти карбонара со сливками: одно из самых популярных блюд итальянской кухни
Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 250 г спагетти;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 50 г бекона;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 красная луковица;
  • 4 яйца;
  • 200 мл сливок (20% жирности);
  • 50 г тёртого пармезана;
  • соль, перец.

Приготовление

1. Нагрейте воду в большой кастрюле и сварите спагетти до состояния аль денте (немного жестковатой). Обычно это займет на минуту меньше, чем указано на упаковке.

2. В то время как паста варится, на среднем огне растопите масло на сковороде и обжарьте мелко нарезанный лук, чеснок и бекон до мягкости и до появления аромата чеснока и жареного бекона.

3. Снимите сковороду с огня и в глубокой миске взбейте четыре желтка яиц, сливки и натертый пармезан. Посолите и поперчите по вкусу, затем еще раз взбейте смесь, чтобы все компоненты хорошо соединились.

4. Откиньте воду с готовых спагетти и добавьте обжаренные с луком, чесноком и беконом. Затем влейте смесь из яичных желтков, сливок и пармезана, хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрыли пасту.

5. Подайте спагетти сразу после приготовления, посыпав их свеженатёртым пармезаном и черным молотым перцем для добавления аромата и вкуса.

Источник: Eda. ru

Паста КАРБОНАРА. Спагетти Карбонара со сливками и беконом. Готовим дома
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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