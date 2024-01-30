Спагетти карбонара со сливками: беспроигрышное блюдо, которое любят не только итальянцы

Спагетти карбонара — одно из самых любимых блюд итальянской кухни в мире. Простое в приготовлении, но при этом изысканное блюдо очень сытное и невероятно ароматное благодаря бекону и сырно-сливочному соусу с луком и чесноком.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нагрейте воду в большой кастрюле и сварите спагетти до состояния аль денте (немного жестковатой). Обычно это займет на минуту меньше, чем указано на упаковке.
2. В то время как паста варится, на среднем огне растопите масло на сковороде и обжарьте мелко нарезанный лук, чеснок и бекон до мягкости и до появления аромата чеснока и жареного бекона.
3. Снимите сковороду с огня и в глубокой миске взбейте четыре желтка яиц, сливки и натертый пармезан. Посолите и поперчите по вкусу, затем еще раз взбейте смесь, чтобы все компоненты хорошо соединились.
4. Откиньте воду с готовых спагетти и добавьте обжаренные с луком, чесноком и беконом. Затем влейте смесь из яичных желтков, сливок и пармезана, хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрыли пасту.
5. Подайте спагетти сразу после приготовления, посыпав их свеженатёртым пармезаном и черным молотым перцем для добавления аромата и вкуса.
Источник: Eda. ru
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