Лобио из красной фасоли: сытная острая закуска на каждый день или на праздничный стол

Лобио из красной фасоли — это популярное и вкусное блюдо, которое можно приготовить с разными ингредиентами и специями. Оно является основой для многих национальных грузинских рецептов и часто подается как главное блюдо. Лобио можно готовить в домашних условиях по разным рецептам и видоизменять его на свой вкус, добавляя различные специи, овощи, зелень и другие ингредиенты.
Многие предпочитают добавлять к лобио немного сыра, чтобы придать блюду дополнительную сочность и аромат. Можно подавать лобио с картофелем, рисом или просто с хлебом — выбор зависит от ваших предпочтений. В любом случае, лобио будет являться вкусным и сытным блюдом для ужина или закуски.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Сухую фасоль заранее замочите в холодной воде (часа на 4, можно на ночь). Промойте, налейте в кастрюлю с фасолью чистой воды и варите 1,5-2 часа, пока фасоль не станет мягкой. Слейте жидкость, в которой варилась фасоль, часть оставьте.
2. Чеснок и лук мелко нарежьте, и обжарьте в течение 10 минут на растительном масле. Приправьте хмели-сунели.
3. Очищенные грецкие орехи проверните через мясорубку или превратите в кашицу при помощи блендера.
4. Кинзу мелко нарежьте и потолките в ступке вместе с солью и чесноком.
5. В миске смешайте фасоль, измельчённые орехи, лук, чеснок и кинзу, добавьте соли и перца.
Если лобио чересчур густое, можно разбавить его небольшим количеством отвара, в котором варилась фасоль.
Лобио будет вкуснее, если оно настоится в течение часа под крышкой или накрытое пищевой плёнкой.
Источник: сайт "Гастроном.Ру"
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