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Лобио из красной фасоли: сытная острая закуска на каждый день или на праздничный стол

Лобио из красной фасоли: сытная закуска или прекрасный самостоятельный ужин

2:08
Еда

Лобио из красной фасоли — это популярное и вкусное блюдо, которое можно приготовить с разными ингредиентами и специями. Оно является основой для многих национальных грузинских рецептов и часто подается как главное блюдо. Лобио можно готовить в домашних условиях по разным рецептам и видоизменять его на свой вкус, добавляя различные специи, овощи, зелень и другие ингредиенты.

Лобио из красной фасоли: сытная закуска или прекрасный самостоятельный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Многие предпочитают добавлять к лобио немного сыра, чтобы придать блюду дополнительную сочность и аромат. Можно подавать лобио с картофелем, рисом или просто с хлебом — выбор зависит от ваших предпочтений. В любом случае, лобио будет являться вкусным и сытным блюдом для ужина или закуски.

Ингредиенты:

  • 300 г сухой красной фасоли;
  • 3 крупные луковицы;
  • 100 г грецких орехов (очищенных);
  • 120 г кинзы;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • 1 ч. л. хмели-сунели;
  • растительное масло;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

1. Сухую фасоль заранее замочите в холодной воде (часа на 4, можно на ночь). Промойте, налейте в кастрюлю с фасолью чистой воды и варите 1,5-2 часа, пока фасоль не станет мягкой. Слейте жидкость, в которой варилась фасоль, часть оставьте.

2. Чеснок и лук мелко нарежьте, и обжарьте в течение 10 минут на растительном масле. Приправьте хмели-сунели.

3. Очищенные грецкие орехи проверните через мясорубку или превратите в кашицу при помощи блендера.

4. Кинзу мелко нарежьте и потолките в ступке вместе с солью и чесноком.

5. В миске смешайте фасоль, измельчённые орехи, лук, чеснок и кинзу, добавьте соли и перца.

Если лобио чересчур густое, можно разбавить его небольшим количеством отвара, в котором варилась фасоль.

Лобио будет вкуснее, если оно настоится в течение часа под крышкой или накрытое пищевой плёнкой.

Источник: сайт "Гастроном.Ру"

 

ЛОБИО ИЗ КРАСНОЙ ФАСОЛИ ПО ГРУЗИНСКИ! СИМФОНИЯ ВКУСОВ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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