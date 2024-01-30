Сладкая паста с яблоками и фундуком: особенно обрадуются дети

Сладкая паста с яблоками и фундуком: очень необычная комбинация

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкая паста с яблоками и фундуком — это необычное сочетание в кулинарии, которое может показаться удивительным для нас. Однако это блюдо стоит попробовать! Ваша семья, особенно дети, будут рады такому необычному и вкусному сытному угощению.

Фото: openverse.org by Vegan Feast Catering is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 400 г тальятелле

— 2 средних зеленых яблока

— 1 красное яблоко

— 100 г нежареного фундука

— 4 столовые ложки сливочного масла

— 4-5 столовых ложек гречишного меда

— 2 столовые ложки коричневого сахара

— 0,5 чайной ложки молотой корицы

— щепотка мускатного ореха

— 1 столовая ложка соли

— свежая мята для украшения

Приготовление

Шаг 1. Очистите зеленые яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте мякоть средними кубиками. Красное яблоко нарежьте так же, но без удаления кожуры.

Шаг 2. В сковороде с толстым дном растопите сливочное масло с медом. Добавьте яблоки, посыпьте корицей и мускатным орехом. Тушите на небольшом огне, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими, но при этом не разварятся. Примерное время — около 5 минут.

Шаг 3. На другой сухой сковороде обжарьте фундук на среднем огне, периодически помешивая, около 3 минут. Затем заверните орехи в полотенце и потрите, чтобы избавиться от шелухи. После этого мелко порубите фундук.

Шаг 4. Сварите тальятелле в кипящей подсоленной воде с коричневым сахаром в соответствии с инструкцией на упаковке. Откиньте тальятелле на дуршлаг и разложите по подогретым тарелкам.

Шаг 5. На тальятелле выложите яблоки вместе со сладким маслом из сковороды, посыпьте фундуком, украсьте свежей мятой и подавайте.

Вот и готово! Это блюдо предлагается горячим и может быть дополнено медом, орехами или сухофруктами по вашему вкусу. Наслаждайтесь сладкой пастой с яблоками и фундуком!

Источник: "Гастроном.Ру"