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Опытные хозяйки могут утереть мужьям носы, приготовив нежнейшие шашлыки в духовке, а не на мангале

1:43
Еда

Не у всех есть традиция готовить шашлыки только в теплое время года; многие хотят насладиться мясом на шампуре даже зимой. Для этого не обязательно освобождать мангал от снега. Достаточно приготовить особый маринад и использовать духовку.

Опытные хозяйки могут утереть мужьям носы, приготовив нежнейшие шашлыки в духовке, а не на мангале
Фото: commons.wikimedia. org by Benoît Prieur is licensed under public domain

В данном случае рекомендуется использовать индейку и готовить ее на коротких деревянных шпажках. Вот необходимые ингредиенты:

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 0,5 кг;
  • Помидоры черри – 8 шт.;
  • Красный лук – 1 шт.

Для маринада:

  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Сахар – 2 чайные ложки;
  • Соль – ½ чайной ложки;
  • Растительное масло – 2 столовые ложки;
  • Вода – столовая ложка;
  • Соевый соус – 2 столовые ложки;
  • Молотый имбирь – по вкусу;
  • Красный или острый перец (молотый) – по вкусу.

Пошаговое приготовление шашлыка в духовке:

Подготовка маринада:

  • Измельчите зубчики чеснока и смешайте их с солью и имбирем.
  • Добавьте сахар, масло, соевый соус, острый (красный) перец и тщательно перемешайте.

Маринование индейки:

  • Нарежьте филе индейки для шашлыка.
  • Поместите мясо в маринад и добавьте воду.
  • Перемешайте заготовку и оставьте не менее 30 минут.

Подготовка шпажек:

  • Замочите деревянные шпажки в холодной воде на тот же период времени.

Нанизывание шашлыков:

  • Нанизывайте мясо на шпажки, добавляя лук и помидоры.
  • По желанию, можно использовать и другие овощи.

Приготовление в духовке:

  • Разогрейте духовку до 180 °C.
  • Готовьте шашлыки в течение 35-40 минут, регулярно их переворачивая, чтобы они равномерно пропеклись.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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