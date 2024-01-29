Опытные хозяйки могут утереть мужьям носы, приготовив нежнейшие шашлыки в духовке, а не на мангале

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Не у всех есть традиция готовить шашлыки только в теплое время года; многие хотят насладиться мясом на шампуре даже зимой. Для этого не обязательно освобождать мангал от снега. Достаточно приготовить особый маринад и использовать духовку.

Фото: commons.wikimedia. org by Benoît Prieur is licensed under public domain

В данном случае рекомендуется использовать индейку и готовить ее на коротких деревянных шпажках. Вот необходимые ингредиенты:

Ингредиенты:

Филе индейки – 0,5 кг;

Помидоры черри – 8 шт.;

Красный лук – 1 шт.

Для маринада:

Чеснок – 2 зубчика;

Сахар – 2 чайные ложки;

Соль – ½ чайной ложки;

Растительное масло – 2 столовые ложки;

Вода – столовая ложка;

Соевый соус – 2 столовые ложки;

Молотый имбирь – по вкусу;

Красный или острый перец (молотый) – по вкусу.

Пошаговое приготовление шашлыка в духовке:

Подготовка маринада:

Измельчите зубчики чеснока и смешайте их с солью и имбирем.

Добавьте сахар, масло, соевый соус, острый (красный) перец и тщательно перемешайте.

Маринование индейки:

Нарежьте филе индейки для шашлыка.

Поместите мясо в маринад и добавьте воду.

Перемешайте заготовку и оставьте не менее 30 минут.

Подготовка шпажек:

Замочите деревянные шпажки в холодной воде на тот же период времени.

Нанизывание шашлыков:

Нанизывайте мясо на шпажки, добавляя лук и помидоры.

По желанию, можно использовать и другие овощи.

Приготовление в духовке: