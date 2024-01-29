Как пожарить блины с нежным сливочным вкусом и ненавязчивой кислинкой: используем ряженку

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Опытные кулинары выделяют определенный ингредиент, который рекомендуется включать в состав теста для тех, кто постоянно испытывает трудности с приготовлением блинов.

Фото: commons.wikimedia. org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Тонкие блинчики, приготовленные на основе ряженки, стали настоящим открытием для многих домохозяек. Готовое блюдо из теста отличается нежным сливочным вкусом с легкой, но утонченной кислинкой.

Процесс приготовления блинов можно разбить на два этапа: