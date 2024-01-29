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Гуляш по этому рецепту получится таким сочным и мягким, что будет просто таять во рту

1:23
Еда

Вот отличный рецепт, подходящий для приготовления свинины, говядины или курицы. Результат всегда будет невероятно нежным, словно тает во рту. При этом подготовка ингредиентов требует всего лишь небольшого количества времени.

Гуляш по этому рецепту получится таким сочным и мягким, что будет просто таять во рту
Фото: flickr. com by adactio is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если вы поклонник лука, не стесняйтесь добавлять его в том же количестве, что и мяса. Таким образом, вы создадите удивительное томленое мясо в луковом соусе, которое буквально заставит облизывать пальчики!

Итак, для этого рецепта гуляша вам понадобятся: 1 кг мяса, 2 большие луковицы (или даже больше, если любите), 50 грамм сливочного масла, 50 мл воды, лавровый лист, несколько горошин перца и щепотка соли.

Приготовление:

  1. Нарезанное мясо выкладываем в кастрюлю и обжариваем несколько минут, затем выключаем огонь.
  2. Добавляем лук, масло, специи и воду на мясо.
  3. Тушим мясо на маленьком огне в течение 2 часов.

Контроль за процессом тушения может быть сложным, поэтому рекомендуется использовать мультиварку. Таким образом, не потребуется даже проверять, как готовится блюдо. Через два часа тушения мясо станет невероятно мягким, а лук практически полностью разварится.

Гуляш получится настолько сочным и мягким, что буквально разваливается на волокна и тает во рту.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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