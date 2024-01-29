Забытый вкус: эта творожная запеканка как из детства — так её готовят в детском саду

Приготовьте эту запеканку из творога. Именно так её готовят в детских садах. Рецептом поделилась группа В Контакте "Рецепты Шеф-Повара".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Соедините яйца с творогом, сахаром, манной крупой, растопленным сливочным маслом, ванильным сахаром.
2. Перемешайте ингредиенты, пока масса не станет однородной.
3. Выложите массу в форму, выровните и смажьте сверху сметаной .
4. Выпекайте в духовке при 220 градусах около получаса. Подавайте со сгущённым молоком.
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