Забытый вкус: эта творожная запеканка как из детства — так её готовят в детском саду

Вкусная запеканка из творога напомнит детство

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эту запеканку из творога. Именно так её готовят в детских садах. Рецептом поделилась группа В Контакте "Рецепты Шеф-Повара".

Фото: Own work by Shadle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

1 кг творога,

80 г сметаны,

2 яйца,

60 г сахара,

60 г манной крупы,

80 г сливочного масла,

пакет ванильно сахара (по вкусу).

Приготовление:

1. Соедините яйца с творогом, сахаром, манной крупой, растопленным сливочным маслом, ванильным сахаром.

2. Перемешайте ингредиенты, пока масса не станет однородной.

3. Выложите массу в форму, выровните и смажьте сверху сметаной .

4. Выпекайте в духовке при 220 градусах около получаса. Подавайте со сгущённым молоком.