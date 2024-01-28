На магазинное печенье не взглянете: эта простая вкуснятина к чаю влюбит с первого кусочка — рецепт раскрыл шеф-повар

Вкуснейшее нежное печенье со сгущёнкой заставит забыть о магазинных сладостях

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Это быстрое печенье в 100 раз вкуснее магазинного. О нём рассказал кулинар, шеф-повар нескольких ресторанов, телеведущий Александр Белькович. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ".

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

400 г пшеничной муки,

400 г сгущённого молока,

150 г сливочного масла,

щепотка соли.

Приготовление:

1. В миске соедините муку со сливочным маслом и солью.

2. Влейте к ингредиентам сгущёнку.

3. Перемешайте всё лопаткой, а затем — с помощью рук.

4. На застеленный пергаментом противень выложите сформированные шарики, которые нужно немного придавить.

5. Выпекайте печенье 15 минут при 180 градусах.