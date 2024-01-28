На магазинное печенье не взглянете: эта простая вкуснятина к чаю влюбит с первого кусочка — рецепт раскрыл шеф-повар

Это быстрое печенье в 100 раз вкуснее магазинного. О нём рассказал кулинар, шеф-повар нескольких ресторанов, телеведущий Александр Белькович. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В миске соедините муку со сливочным маслом и солью.
2. Влейте к ингредиентам сгущёнку.
3. Перемешайте всё лопаткой, а затем — с помощью рук.
4. На застеленный пергаментом противень выложите сформированные шарики, которые нужно немного придавить.
5. Выпекайте печенье 15 минут при 180 градусах.
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