Картофель "Айдахо": особенно вкусный гарнир к жареному мясу

Картофель "Айдахо" — одно из самых популярных картофельных блюд в мире. В России он больше известен как картофель по-деревенски. Обычно его подают в качестве гарнира к жареному мясу. Мясо может быть различным: стейк, бургер или картофель фри.
Ингредиенты:
— Молодой картофель — 10 штук
— Оливковое масло — 250 мл
— Укроп — 1 пучок
— Петрушка — 1 пучок
— Чеснок — 3 зубчика
— Соус "Табаско" — 1 чайная ложка
— Соль — по вкусу
Рецепт:
1. Хорошо промойте картофель (очищать его не требуется) и нарежьте его вдоль на восемь долек. Положите картофель в кастрюлю с холодной подсоленной водой.
2. Доведите кипения и варите 2-3 минуты. Слейте воду и поставьте картофель остывать.
3. Смешайте оливковое масло с мелко порезанной зеленью, табаско, пропущенным через пресс чесноком. Разложите подготовленный картофель, обмакнутый в соус, тонким слоем на противень, на который, в свою очередь, положен пергамент.
4. Поставьте картофель в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
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