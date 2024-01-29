Картофель "Айдахо": особенно вкусный гарнир к жареному мясу

Картофель "Айдахо": один из самых вкусных картофельных гарниров

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель "Айдахо" — одно из самых популярных картофельных блюд в мире. В России он больше известен как картофель по-деревенски. Обычно его подают в качестве гарнира к жареному мясу. Мясо может быть различным: стейк, бургер или картофель фри.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— Молодой картофель — 10 штук

— Оливковое масло — 250 мл

— Укроп — 1 пучок

— Петрушка — 1 пучок

— Чеснок — 3 зубчика

— Соус "Табаско" — 1 чайная ложка

— Соль — по вкусу

Рецепт:

1. Хорошо промойте картофель (очищать его не требуется) и нарежьте его вдоль на восемь долек. Положите картофель в кастрюлю с холодной подсоленной водой.

2. Доведите кипения и варите 2-3 минуты. Слейте воду и поставьте картофель остывать.

3. Смешайте оливковое масло с мелко порезанной зеленью, табаско, пропущенным через пресс чесноком. Разложите подготовленный картофель, обмакнутый в соус, тонким слоем на противень, на который, в свою очередь, положен пергамент.

4. Поставьте картофель в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.