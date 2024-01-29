Ленивые вареники из творога: готовим низкокалорийную версию без вреда для фигуры

Ленивые вареники — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить вкусно и быстро и в низкокалорийном варианте. Вам потребуется всего несколько ингредиентов и простые шаги, чтобы создать эту восхитительную лакомство.
Ингредиенты:
— 200 г творога невысокой жирности
— 1 белок яйца
— 5 столовых ложек рисовой муки
— 1 чайная ложка меда
— 2 столовые ложки обезжиренного йогурта
— щепотка соли
Приготовление:
1. В миске смешайте творог и белок яйца. Добавьте мед и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
2. Всыпьте постепенно рисовую муку в творожную смесь и тщательно вымешайте, чтобы образовалась однородная консистенция.
3. Сформируйте из получившейся массы маленькие шарики, обваляйте их в рисовой муке.
4. Подготовьте кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Положите ленивые вареники в кипящую воду и варите до того момента, пока не начнут всплывать на поверхность. Затем вытащите их и дайте стечь лишней воде.
5. Подайте ленивые вареники на тарелку и добавьте обезжиренный йогурт сверху. По желанию можно украсить измельченными орехами или кусочками фруктов.
Приятного аппетита! Наслаждайтесь ленивыми варениками, которые обладают нежной текстурой и замечательным вкусом. Это лёгкое и вкусное блюдо станет отличным выбором для полезного и сытного завтрака или перекуса.
Источник: сайт "Меню недели"
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