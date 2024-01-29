Ленивые вареники из творога: готовим низкокалорийную версию без вреда для фигуры

Низкокалорийные ленивые вареники: готовим без сливочного масла, желтка и сметаны

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые вареники — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить вкусно и быстро и в низкокалорийном варианте. Вам потребуется всего несколько ингредиентов и простые шаги, чтобы создать эту восхитительную лакомство.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under CC BY-SA 2.5

Ингредиенты:

— 200 г творога невысокой жирности

— 1 белок яйца

— 5 столовых ложек рисовой муки

— 1 чайная ложка меда

— 2 столовые ложки обезжиренного йогурта

— щепотка соли

Приготовление:

1. В миске смешайте творог и белок яйца. Добавьте мед и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

2. Всыпьте постепенно рисовую муку в творожную смесь и тщательно вымешайте, чтобы образовалась однородная консистенция.

3. Сформируйте из получившейся массы маленькие шарики, обваляйте их в рисовой муке.

4. Подготовьте кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Положите ленивые вареники в кипящую воду и варите до того момента, пока не начнут всплывать на поверхность. Затем вытащите их и дайте стечь лишней воде.

5. Подайте ленивые вареники на тарелку и добавьте обезжиренный йогурт сверху. По желанию можно украсить измельченными орехами или кусочками фруктов.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь ленивыми варениками, которые обладают нежной текстурой и замечательным вкусом. Это лёгкое и вкусное блюдо станет отличным выбором для полезного и сытного завтрака или перекуса.

Источник: сайт "Меню недели"