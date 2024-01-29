Самый простой способ сохранить куриное филе сочным и нежным — сделать его в кляре

Куриное филе в кляре: самый простой способ сделать нежную и сочную курочку

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Обжаренное куриное филе в кляре — это простой и вкусный способ приготовления нежного блюда. Основная суть этого рецепта заключается в том, чтобы обмакнуть кусочки курицы в яично-мучную смесь и затем обжарить их до золотистой корочки. Это придает курице сочность и защищает ее от пересушивания.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления курицы в кляре:

— 700 г куриного филе

— 2 яйца

— 170 г густой простокваши

— 200 г муки

— 30 г растительного масла

— 2 столовые ложки жидкого меда

— щепотка соды

— соль

Вот пошаговый рецепт приготовления курицы в кляре:

1. В большой чашке размешайте яйца, простоквашу, мед и щепотку соли. Добавьте муку постепенно, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Получившуюся смесь должна иметь однородную консистенцию.

2. Нарежьте куриное филе на равные кусочки. Если они слишком толстые, приплюсните их немного, чтобы они равномерно прожарились.

3. Обваляйте каждый кусочек куриного филе сначала в тесте, а затем обваляйте в муке, чтобы создать защитную корочку.

4. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжаривайте кусочки курицы на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Обратите внимание, чтобы огонь был умеренным, чтобы курица успела прожариться внутри.

5. Переложите обжаренные кусочки курицы на тарелку и дайте им немного остыть перед подачей на стол.

6. Курицу в кляре можно подавать горячей или холодной. Она отлично сочетается с свежими овощами, соусами и салатами.

Наслаждайтесь вкусом обжаренного куриного филе в кляре! Это простое и вкусное блюдо, которое подарит вам много удовольствия и станет отличным вариантом для обеда или ужина.

Источник: сайт "Меню недели"