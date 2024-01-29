Тосканский салат с творожным сыром и красной фасолью станет полезным завтраком или ужином

Салат из красной фасоли с творожным сыром, красным луком и сезонным салатом — это прекрасный тосканский салат, который сочетает в себе яркие цвета итальянского флага. Этот салат обладает насыщенным вкусом, оставляя в желудке приятную тяжесть. Он идеально подходит для лёгкого утреннего приема пищи, когда трудно съесть большое количество еды, но все же хочется насладиться вкусным блюдом. Также это блюдо станет прекрасным лёгким и очень полезным ужином.
Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления салата:
— 400 г консервированной фасоли
— 1 штука лимона
— 2 зубчика чеснока
— 50 мл оливкового масла
— 100 г рукколы
— 200 г творожного сыра
— 50 г красного лука
— соль и свежемолотый черный перец
Пошаговый рецепт приготовления салата из красной фасоли с творожным сыром, красным луком и сезонным салатом:
1. Откройте две банки красной фасоли в собственном соку, слейте сок и промойте фасоль холодной водой. Если вы предпочитаете использовать свежую фасоль, замочите бобы на ночь и сварите их на низком огне до готовности.
2. Смешайте готовую фасоль с мелко нарубленным красным луком, рукколой (изорванной руками для удобства), давленым чесноком, оливковым маслом, соком лимона и творожным сыром.
3. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Подавайте на стол со свежими тостами.
Наслаждайтесь этим освежающим и вкусным салатом из красной фасоли с творожным сыром, красным луком и сезонным салатом. Этот салат будет отличным дополнением к вашему обеду или ужину.
Источник: портал Eda. ru
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