Тосканский салат с творожным сыром и красной фасолью станет полезным завтраком или ужином

Салат из красной фасоли с творожным сыром и руколой: завтрак или ужин в тосканском стиле

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из красной фасоли с творожным сыром, красным луком и сезонным салатом — это прекрасный тосканский салат, который сочетает в себе яркие цвета итальянского флага. Этот салат обладает насыщенным вкусом, оставляя в желудке приятную тяжесть. Он идеально подходит для лёгкого утреннего приема пищи, когда трудно съесть большое количество еды, но все же хочется насладиться вкусным блюдом. Также это блюдо станет прекрасным лёгким и очень полезным ужином.

Фото: openverse.org by Red Moon Sanctuary is licensed under CC BY 2.0.

Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления салата:

— 400 г консервированной фасоли

— 1 штука лимона

— 2 зубчика чеснока

— 50 мл оливкового масла

— 100 г рукколы

— 200 г творожного сыра

— 50 г красного лука

— соль и свежемолотый черный перец

Пошаговый рецепт приготовления салата из красной фасоли с творожным сыром, красным луком и сезонным салатом:

1. Откройте две банки красной фасоли в собственном соку, слейте сок и промойте фасоль холодной водой. Если вы предпочитаете использовать свежую фасоль, замочите бобы на ночь и сварите их на низком огне до готовности.

2. Смешайте готовую фасоль с мелко нарубленным красным луком, рукколой (изорванной руками для удобства), давленым чесноком, оливковым маслом, соком лимона и творожным сыром.

3. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Подавайте на стол со свежими тостами.

Наслаждайтесь этим освежающим и вкусным салатом из красной фасоли с творожным сыром, красным луком и сезонным салатом. Этот салат будет отличным дополнением к вашему обеду или ужину.

Источник: портал Eda. ru