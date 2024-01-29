Омлет-скрэмбл с вялеными помидорами: лучше, чем привычная яичница

Омлет-скрэмбл с вялеными помидорами: аппетитный и полезный завтрак

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет-скрэмбл с вялеными помидорами — идеальный выбор для вкусного и питательного завтрака, который подарит вам отличное настроение на весь день. Это блюдо просто готовится и обладает ярким и сочным вкусом, который обязательно понравится вам.

Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.) is licensed under public domain

Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления омлета-скрэмбла с вялеными помидорами:

— 3-4 яйца

— 100 г вяленых помидоров

— 1 зубчик чеснока

— 100 мл жирных сливок

— оливковое масло

— соль

— свежемолотый черный перец

— тосты (для подачи)

Вот пошаговый рецепт приготовления омлета-скрэмбла с вялеными помидорами:

1. Нарежьте вяленые помидоры на небольшие кусочки. Раздавите и очистите зубчик чеснока. Положите их в маленькую сковородку, добавьте оливковое масло и нагрейте. Удалите чеснок.

2. Взбейте яйца в небольшой кастрюльке или сковородке с антипригарным покрытием. При этом добавьте сливки, кусочки сливочного масла и немного оливкового масла. Нагревайте на низком огне, постоянно помешивая, чтобы яичная масса не схватилась, пока не достигнет желаемой консистенции (яйца должны остаться сочными). Для того чтобы нижняя часть не пересохла, время от времени снимайте кастрюльку с огня и продолжайте помешивать.

3. Добавьте в кастрюльку вяленые помидоры, соль и перец. Тщательно перемешайте и немедленно подавайте на тостах.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь великолепным омлетом-скрэмблом с вялеными помидорами на здоровье! Это блюдо станет отличным способом начать свой день полным энергии и позитивных эмоций.

Источник: сайт Gastronom.ru