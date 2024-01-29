Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине назвали русскоязычных украинцев "ущербными людьми" и "маргиналами"
"Властелины воздуха": вышел новый эпос Спилберга об авиабоях во Второй мировой
Бьюти-багаж: какую косметику взять в самолет
Врач Жданова заявила, что "уколы красоты" опасная процедура
Греческий депутат назвал военную помощь Украине "изменой"
Как правильно подготовить почву для цветника
Мало кто знает, как с помощью сахара прорастить хорошую и крепкую рассаду, - рассказываем
FT: Евросоюз грозит ударить по экономике Венгрии из-за вето в вопросе помощи Украине
Эксперты рассказали о привычках водителей, приводящих к поломкам дверей автомобиля
Омлет-скрэмбл с вялеными помидорами: лучше, чем привычная яичница

Омлет-скрэмбл с вялеными помидорами: аппетитный и полезный завтрак

1:43
Еда

Омлет-скрэмбл с вялеными помидорами — идеальный выбор для вкусного и питательного завтрака, который подарит вам отличное настроение на весь день. Это блюдо просто готовится и обладает ярким и сочным вкусом, который обязательно понравится вам.

Омлет-скрэмбл с вялеными помидорами: аппетитный и полезный завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.) is licensed under public domain

Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления омлета-скрэмбла с вялеными помидорами:

— 3-4 яйца
— 100 г вяленых помидоров
— 1 зубчик чеснока
— 100 мл жирных сливок
— оливковое масло
— соль
— свежемолотый черный перец
— тосты (для подачи)

Вот пошаговый рецепт приготовления омлета-скрэмбла с вялеными помидорами:

1. Нарежьте вяленые помидоры на небольшие кусочки. Раздавите и очистите зубчик чеснока. Положите их в маленькую сковородку, добавьте оливковое масло и нагрейте. Удалите чеснок.

2. Взбейте яйца в небольшой кастрюльке или сковородке с антипригарным покрытием. При этом добавьте сливки, кусочки сливочного масла и немного оливкового масла. Нагревайте на низком огне, постоянно помешивая, чтобы яичная масса не схватилась, пока не достигнет желаемой консистенции (яйца должны остаться сочными). Для того чтобы нижняя часть не пересохла, время от времени снимайте кастрюльку с огня и продолжайте помешивать.

3. Добавьте в кастрюльку вяленые помидоры, соль и перец. Тщательно перемешайте и немедленно подавайте на тостах.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь великолепным омлетом-скрэмблом с вялеными помидорами на здоровье! Это блюдо станет отличным способом начать свой день полным энергии и позитивных эмоций.

Источник: сайт Gastronom.ru

Скрэмбл с вялеными помидорами
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу

Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.

Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Новая эра в сфере обороны между США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Путин создаст новый Варшавский договор Любовь Степушова Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Чем оттереть клей-момент с рук
Чем оттереть клей-момент с рук
Последние материалы
В США поняли, что Украине уже не поможет ни Байден, ни Трамп
Эксперт Шутов: быстрая разрядка батареи телефона может быть признаком прослушки
Анфиса Чехова показала подросшего сына Соломона
Почему мы сушим волосы феном неправильно — рассказывает знаменитый парикмахер
Онколог Федосейкин назвал обязательную процедуру для женщин: узи молочных желез
Гуляш по этому рецепту получится таким сочным и мягким, что будет просто таять во рту
Восстановление мышц — важная стадия после тренировки, которую нельзя игнорировать
Названы советы, как выбрать раковину для ванной
Крестоцветные растения подтверждены различным болезням
Итальянский футболист Балотелли показал разницу между Путиным и Байденом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников