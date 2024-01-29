Сытный мексиканский салат: сочетание пользы витаминов и отличного вкуса

Этот мексиканский салат — идеальный вариант для легкого и сытного летнего обеда или ужина. Он сочетает в себе свежесть, вкусность и множество ярких ароматов. Даже самый требовательный гурман будет приятно удивлен его вкусом и текстурой. Давайте приготовим его вместе!
Вот что вам понадобится для этого мексиканского салата:
— 6 кукурузных лепешек тортильи диаметром 15 см
— 1,5 столовые ложки оливкового масла
— 1,5 стакана кукурузы (замороженной или консервированной)
— 400 г вареной или консервированной черной или красной фасоли
— 1 средний кочан салата романо
— 1 сладкий перец
— 1 средний цукини
— 4 средних помидора
— половина красной сладкой луковицы
— большой пучок кинзы
— свежемолотый черный перец
— соль
Для приготовления заправки вам понадобятся:
— 1 зубчик чеснока
— 2,5 столовые ложки сока лайма
— 2 столовые ложки меда
— ½ чайной ложки молотой зиры
— 4 столовые ложки оливкового масла
— свежемолотый черный перец
— соль
Вот как готовить мексиканский салат:
1. Для приготовления заправки, разотрите зубчик чеснока в ступке с солью. Добавьте сок лайма, мед, молотую зиру и растертый чеснок. Постепенно влейте оливковое масло, постоянно взбивая смесь венчиком или вилкой, пока не получится гладкая эмульсия. Поперчите по вкусу.
2. Разогрейте духовку до 200°C. Разрежьте кукурузные лепешки пополам и нарежьте их на тонкие полоски толщиной примерно 5-7 мм.
3. Переложите полоски лепешек на противень, полейте оливковым маслом и посолите. Помешивайте, чтобы они равномерно покрылись маслом. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут или пока не станут золотистыми и хрустящими. Остудите полоски тортильи.
4. Если используете замороженную кукурузу, отварите ее в подсоленной воде в течение 5 минут, затем откиньте на дуршлаг и остудите. Если используете консервированную кукурузу, промойте ее водой и откиньте на дуршлаг. Промойте фасоль в холодной воде.
5. Аккуратно нарежьте салат романо, сладкий перец, цукини, помидоры и красную луковицу одинаковыми маленькими кубиками. Подготовьте пучок кинзы.
6. В большой миске смешайте нарезанные овощи, фасоль и кукурузу. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Посыпьте свежей кинзой. Подавайте салат с поджаренными полосками тортильи.
Приятного аппетита! Этот мексиканский салат прекрасно подойдет для получения удовольствия от летней кухни и оставит вам яркие впечатления.
Источник: сайт Gastronom.ru
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.