Азу по-татарски: вы влюбитесь в это традиционное национальное блюдо

Азу по-татарски: вкусное традиционное блюдо с тремя неизменными составляющими

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Вокруг азу по-татарски до сих пор идут споры о его составе и способе приготовления. Некоторые предпочитают использовать говядину, другие предпочитают баранину. На выбор масла также есть варианты: топлёное или обычное. Как правильно готовить — в казане или сотейнике с толстым дном — тоже вызывает разногласия. В результате, существует множество вариаций этого блюда. Однако, основой всегда остается нарезанное соломкой мясо, картофель и томатный соус.

Фото: commons.wikimedia.org by EugSan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления азу по-татарски вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 500 г говядины

— 5 головок репчатого лука

— 3 соленых огурца

— 2 столовые ложки томатной пасты

— 1 кг картофеля

— 1 стакан мясного бульона

— 3 зубчика чеснока

Приготовление:

1. Промойте мясо и нарежьте его соломкой, затем слегка обжарьте в казане с разогретым растительным маслом.

2. Добавьте нарезанный тонкими полукольцами лук и обжарьте мясо с луком до мягкости лука.

3. После этого добавьте томатную пасту и мелко нарезанные или тертые огурцы, залейте водой или бульоном и тушите под крышкой до полной готовности мяса.

4. В отдельной сковороде обжарьте нарезанный соломкой картофель.

5. Когда картофель будет почти готов, переложите его в казан с тушеным мясом, добавьте соль, перец, лавровый лист и чеснок, пропущенный через давилку или мелко порезанный.

6. Осторожно перемешайте и тушите картофель с мясом до готовности примерно 5-7 минут.

7. Подавайте готовое блюдо горячим, при желании можно посыпать свежей зеленью.

Заметьте, что вы всегда можете внести свои изменения в рецепт, добавляя любимые специи и травы. Главное — сохранить основу этого традиционного блюда, которое является популярным и вкусным в татарской кухне.

Источник: Eda.ru