Азу по-татарски: вы влюбитесь в это традиционное национальное блюдо

Вокруг азу по-татарски до сих пор идут споры о его составе и способе приготовления. Некоторые предпочитают использовать говядину, другие предпочитают баранину. На выбор масла также есть варианты: топлёное или обычное. Как правильно готовить — в казане или сотейнике с толстым дном — тоже вызывает разногласия. В результате, существует множество вариаций этого блюда. Однако, основой всегда остается нарезанное соломкой мясо, картофель и томатный соус.
Для приготовления азу по-татарски вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 500 г говядины
— 5 головок репчатого лука
— 3 соленых огурца
— 2 столовые ложки томатной пасты
— 1 кг картофеля
— 1 стакан мясного бульона
— 3 зубчика чеснока
Приготовление:
1. Промойте мясо и нарежьте его соломкой, затем слегка обжарьте в казане с разогретым растительным маслом.
2. Добавьте нарезанный тонкими полукольцами лук и обжарьте мясо с луком до мягкости лука.
3. После этого добавьте томатную пасту и мелко нарезанные или тертые огурцы, залейте водой или бульоном и тушите под крышкой до полной готовности мяса.
4. В отдельной сковороде обжарьте нарезанный соломкой картофель.
5. Когда картофель будет почти готов, переложите его в казан с тушеным мясом, добавьте соль, перец, лавровый лист и чеснок, пропущенный через давилку или мелко порезанный.
6. Осторожно перемешайте и тушите картофель с мясом до готовности примерно 5-7 минут.
7. Подавайте готовое блюдо горячим, при желании можно посыпать свежей зеленью.
Заметьте, что вы всегда можете внести свои изменения в рецепт, добавляя любимые специи и травы. Главное — сохранить основу этого традиционного блюда, которое является популярным и вкусным в татарской кухне.
Источник: Eda.ru
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